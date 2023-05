Turkin perinteikästä ja kestävää ruokakulttuuria juhlitaan toukokuussa ympäri maailmaa

Hummus on yksi turkkilaisen keittiön perinneruoka.

Turkkilaisen keittiön viikko on maailmanlaajuinen juhla turkkilaiselle gastronomialle, jota on muovannut kymmenet eri kulttuurit sekä ravinnut hedelmällinen maaperä ja rikas historia. Tänä vuonna toista kertaa järjestettävän teemaviikon keskiössä on Hatay-provinssin paikallinen keittiö, joka on myös valittu yhdeksi Unescon Creative Cities Network -verkoston maailman 26. gastronomiakaupungiksi. Turkkilaisen keittiön viikolla painotetaan lisäksi Turkin ruokakulttuurin kestäviä ja jätteettömiä tuotantotapoja.

Turkkilaisen keittiön viikkoa koordinoi Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriö. Turkin diplomaattiset edustustot ympäri maailmaa järjestävät erilaisia aktiviteetteja ja sosiaalisen median kampanjoita Hatay-keittiön omaleimaisten makujen edistämiseksi.

Turkkilaisen keittiön perinteet ovat kestäviä, jätteettömiä ja terveellisiä

Turkkilaisen keittiön viikon aikana aktiviteetteihin ja tapahtumiin osallistuvat pääsevät valmistamaan Hatay-keittiön alkuperäisiä ruokia käyttäen paikallisia ruoka-aineita ja perinteisiä ruoanlaittotekniikoita sekä tutustuvat yksityiskohtaisesti muinaiseen ja kestävään turkkilaiseen keittiöön. Samalla he saavat tilaisuuden oppia turkkilaisen keittiön rikkaasta monimuotoisuudesta sekä sen mahdollisuuksista vastata erilaisiin ruoka- ja juomatrendeihin. Osallistujat saavat käytännön kokemuksen turkkilaisen keittiön ruoanlaittomenetelmistä, jotka perustuvat kestävään ja jätteettömään lähestymistapaan. Tapahtumien aikana osallistujat pääsevät myös tutustumaan turkkilaisiin ruoka- ja juomatapoihin, jotka rakentuvat yhteenkuuluvuuden tunteen sekä kulttuurisen kestävyyden ympärille. Tapahtumissa tarjoillaan turkkilaista kahvia, teetä ja herkkuja.

Hatay-provinssin perinteet

Tämän vuoden Turkkilaisen keittiön viikon maailmanlaajuisen tapahtuman ainutlaatuinen menu on omistettu Hatay-provinssille tyypilliselle keittiölle. Unescon gastronomian Creative Cities Network -verkostoon kuuluva Hatay on yksi niistä turkkilaisista kaupungeista, joka herättää huomiota omaleimaisen keittiönsä vuoksi. Hatay-keittiössä yhdistyvät korkealaatuinen oliiviöljy ja viljat, palkokasvit, vihannekset, hedelmät, sekä alkuperäiset yrtit ja mausteet, joita viljellään hedelmällisillä, Välimeren ilmaston hallitsemilla mailla.

Kaupungin kulinaarinen perintö on muovautunut historian saatossa monista eri kulttuureista ja herättää nyt huomiota ainutlaatuisella aamiaisella ja sadoilla eri ruokalajeilla. Turkkilaisen keittiön viikon aikana valmistettava Hatay-menu sisältää muun muassa biberli ekmek (leipä paprikatahnalla), oliivisalaattia, hummusta, kısır (hieno bulgur-salaatti), tepsi kebap (uunissa leivottu kebap) ja kunefe (kadayıf-jälkiruoka juustolla).

Lue lisää: https://turkishcuisineweek.com/homepage