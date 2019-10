Turkki palautti satoja pakolaisia Syyriaan ennen hyökkäyksen aloittamista

Amnestyn tuoreen tutkimuksen mukaan Turkki palautti satoja pakolaisia Syyriaan ennen kuin se aloitti hyökkäykset maan koillisosiin. Turkissa asuu 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista.

Tänään perjantaina 25. lokakuuta julkaistu Sent to a war zone: Turkey’s illegal deportations of Syrian refugees -raportti perustuu kymmeniin haastatteluihin, joita Amnestyn tutkijat tekivät elo-lokakuun 2019 aikana.

Syyrialaispakolaisten palautuksista ei ole virallisia tilastoja, mikä tekee niiden todellisen määrän arvioimisesta vaikeaa. Amnestyn tietojen mukaan ainakin satoja pakolaisia on pakotettu palaamaan sodan runtelemaan Syyriaan syksyn 2019 konfliktia edeltäneinä kuukausina.

“Turkin viranomaiset väittävät, että pakolaiset palaavat keskelle sotaa vapaaehtoisesti. Se on valhe. Tutkimuksemme osoittaa, että pakolaisia on joko pakotettu tai huijattu palaamaan”, kertoo Amnesty Internationalin tutkija Anna Shea.

Palautuskiellon loukkaaminen ja turvaa hakevan käännyttäminen vaarallisiin oloihin rikkoo sekä Turkin omia lakeja että kansainvälisiä velvoitteita, joita maa on sitoutunut noudattamaan.

Pakolaisia pahoinpidelty ja uhkailtu väkivallalla

Amnestyn tutkimus osoittaa, että pakolaisia on pakotettu allekirjoittamaan sopimus vapaaehtoisesta paluusta tai johdettu harhaan sopimuksen sisällöstä. Osa Amnestyn haastattelemista ihmisistä kertoi, että heitä on pahoinpidelty tai uhkailtu väkivallalla, jotta he allekirjoittaisivat sopimuksen.

Osa haastatelluista luuli allekirjoittavansa paperin, jossa he ilmaisevat halunsa jäädä Turkkiin. Toisille sanottiin, että sopimuksella saa viltin pidätyskeskuksesta.

39-vuotias perheenisä kertoi Amnestylle, että poliisi antoi hänelle kaksi vaihtoehtoa: vuosi vankeutta tai paluu Syyriaan.

Amnesty keräsi todisteet kaikkiaan 20 pakotetusta palautuksesta, joissa pakolaiset vietiin rajan yli linja-autoilla. Kaikissa tapauksissa kyydissä oli myös muita oletettavasti pakkopalautettavia ihmisiä, joiden kädet oli sidottu nippusiteillä.

Yksikään syyrialainen ei ole turvassa palautukselta

Teoriassa jokaiselle syyrialaiselle pakolaiselle on myönnetty väliaikainen suojeluasema Turkissa. Suojeluaseman saa rekisteröitymällä viranomaisille. Rekisteröitymisen jälkeen pakolaiset saavat myös Turkin viranomaisten myöntämän henkilöllisyystodistuksen.

Tavallisin syy palautukseen on se, että ihmisellä ei ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta. Vanhentuneen henkilöllisyystodistuksen uusiminen on kuitenkin tehty mahdottomaksi. Syyriaan on palautettu myös henkilöitä, joilla on voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

“Turkin viranomaisten on välittömästi lopetettava palautukset Syyriaan. Lisäksi heidän on varmistettava, että tähän mennessä palautetut pakolaiset saavat palata Turkkiin turvallisesti”, Anna Shea vaatii.

“Myös Euroopan unionin ja muun kansainvälisen yhteisön täytyy keskittää energiansa siihen, että syyrialaispakolaiset saadaan turvaan sota-alueelta sen sijaan, että rajat suljetaan turvaa hakevilta.”