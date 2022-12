Turku Energialle lisää tuulivoimaa: uusiutuvaa tuulivoimaa pian jo yli 30 % sähkön tuotannosta

Turku Energia jatkaa investointejaan uusiutuvaan energiaan. Yhtiön tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Turku Energian osakkuusyhtiö Suomen Hyötytuuli Oy tiedotti 2.12.2022 investoivansa suurimman tuulipuistonsa rakentamisesta Pohjois-Pohjanmaalle Siikajoen kunnan alueelle. Tuulipuistoon nousee yhteensä 38 tuulivoimalaa, jotka ovat kukin teholtaan 6,4 megawattia. Rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2022, ja Siikajoen tuulipuisto otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana.



Puiston kokonaisteho on 243 megawattia ja vuosituotanto yli 700 gigawattituntia, josta Turku Energian vuosittainen osuus on noin 87,5 GWh. Turku Energian tuulivoimatuotannon osuus sähkön vuosittaisista hankinnoista kasvaa hankkeen valmistumisen myötä 33 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista. Turku Energia on yksi Suomen Hyötytuulen kahdeksasta kaupunkienergiayhtiöosakkaasta 12,5 prosentin omistuksellaan.



Tuulivoimatuotannon lisäämisellä on keskeinen rooli Turku Energian strategisissa tavoitteissa tuotannon omavaraisuuden ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi.



− Olemme investoineet jo pitkään uusiutuvaan energiaan ja olemme erittäin tyytyväisiä uusimmasta investoinnista, joka on kokoluokaltaan suurin tuulipuistoinvestointimme tähän mennessä. Tuulivoima on yksi edullisimmista tavoista lisätä uusiutuvaa ja fossiilitonta energiantuotantoa. Kotimaisen ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämisessä entisestään on ratkaisun avaimet energiakriisiin. Nyt on ensisijaisen tärkeää lujittaa energiantuotantomme omavaraisuutta, Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen kertoo.



Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2029. Turku Energia on pitkäjänteisesti tehnyt työtä siirtyäkseen omassa tuotannossaan fossiilisista polttoaineista uusiutuviin ja hiilidioksidivapaisiin energialähteisiin.