Turku Energialle lisää tuulivoimaa

Suomen Hyötytuuli Oy tiedotti 5.4.2022 investoivansa uuteen, Poriin ja sen naapurikuntaan Eurajoelle rakennettavaan Oosinselän tuulipuistoon. Tuulipuiston rakentaminen aloitetaan keväällä 2022, ja hanke valmistuu vuodenvaihteessa 2023/2024. Tuulipuistoon rakennetaan yhteensä 15 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on 93 MW. Lisätietoja Suomen Hyötytuulen tiedotteesta. Turku Energian omistusosuus Suomen Hyötytuuli Oy:stä on 12,5 %.

Tuulivoimatuotannon lisäämisellä on keskeinen rooli Turku Energian strategisissa tavoitteissa tuotannon omavaraisuuden ja uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi.

− Olemme erittäin tyytyväisiä tämän hankkeen toteutumisesta. Tässä maailmantilanteessa tuotannon omavaraisuuden merkitys korostuu, päästöttömän ja uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian lisäämisestä puhumattakaan, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2029. Turku Energia on pitkäjänteisesti tehnyt työtä siirtyäkseen omassa tuotannossaan fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, ja vuoden 2022 loppuun mennessä lämmöstä ja sähköstä on jo 85 % tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Kuluvan vuoden aikana Turku Energian tavoitteena on luopua kivihiilestä kaukolämmön perustuotannossa.