Turku Energian kaukolämmön hinnassa korotuspaineita tulevana syksynä

Turku Energian myymän kaukolämmön hinta on ollut laskeva viimeiset neljä vuotta uusiutuvaan energiantuotantoon tehtyjen investointien, verkostohyötysuhteen parantumisen sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehdyn kehitystyön ja tuotannon onnistuneen optimoinnin ansiosta. Muuttunut maailmantilanne tuo kuitenkin korotuspaineita kaukolämmön hintaan syksyn kausihinnasta alkaen. Korotuspaineita aiheuttaa kaukolämmön tuotannossa käytettyjen polttoaineiden kuten biomassan, kivihiilen, öljyn sekä sähkön hintojen nousu.

– Kaukolämpömme hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva ja on valitettavaa, että maailmantilanne on tuonut nyt korotuspaineita hinnan nostamiseksi. Tässä maailmantilanteessa huoltovarmuusroolimme ja varautumisemme korostuu. Tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaillemme toimitusvarmaa ja häiriötöntä lämpöä, sanoo Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen.

Turku Energia on tehnyt määrätietoista siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia tuotantomuotoja. Kaukolämmön CO2-päästöt ovat Turun seudulla tippuneet lähes 80 % vuodesta 2017 lähtien. Kaukolämmöstä oli vuoden 2021 loppuun mennessä tuotettu Turun seudulla jo 75 prosenttia uusiutuvilla energianlähteillä. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 95 % kaukolämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Kaukolämpö on käyttäjälle vaivaton ja ekologinen lämmitysmuoto. Kaukolämmityksen hintaan sisältyy muun muassa ylläpito ja päivystys.

Turku Energian kaukolämpö hinnoitellaan kausihinnoittelulla. Turku Energian kaukolämpöhinnasto – Turku Energia