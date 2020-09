Turku Energian tuulivoimatuotannon osuus kasvaa

Turku Energian tuulivoimatuotanto kasvaa 32,5 GWh:lla vuodessa Suomen Hyötytuuli Oy:n tänään julkaiseman Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeen myötä. Energiamäärä vastaa noin 20 000 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta. Hankkeen valmistumisen myötä tuulivoiman osuus koko Turku Energian sähkön vuosituotannosta on noin 28 %.

Suomen Hyötytuuli Oy tiedotti tänään tehneensä investointipäätöksen uuden, 14 tuulivoimalasta koostuvan Alajoki-Peuralinnan tuulipuiston rakentamisesta Perhoon ja Kyyjärvelle Keski-Pohjanmaalle (linkki tiedotteeseen). Turku Energia omistusosuus Suomen Hyötytuuli Oy:stä on 12,5 %.

Turku Energialla on ollut tuulivoimaa tuotantopaletissaan jo yli 20 vuoden ajan.

− Tuulivoimatuotannon osuuden kasvattaminen tukee strategisia tavoitteitamme uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian lisäämiseksi. Ympäristöystävällisyys ja vähäpäästöinen energia toistuvat asiakkaidemme odotuksissa, ja näihin odotuksiin vastaamme oman uusiutuvilla tuotetun tuotantosalkkumme kasvattamisella, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

Turku Energia on mukana Turun kaupungin tavoitteessa olla hiilineutraali vuonna 2029. Turku Energia on pitkäjänteisesti tehnyt työtä siirtyäkseen omassa tuotannossaan fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, ja vuoden 2020 loppuun mennessä lämmöstä ja sähköstä on jo 70 % tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.