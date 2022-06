Turku toisena Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingissa – kiinnostus etenkin isompia asuntoja kohtaan selvässä kasvussa

Suomen Vuokranantajien vuoden 2022 kaupunkirankingissa ensimmäiseksi sijoittui Tampere, toiseksi Turku ja kolmannelle sijalle ylsi Vantaa. Kolmen kärki säilyi viime vuodesta muuttumattomana.

”Turun kasvu on hidastunut koronapandemian aikana, mutta asuntomarkkinoilla tämä ei ole vielä näkynyt. Vuokrien nousu on ollut viimeisen vuoden aikana Turussa koko maan nopeinta. Myös vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat lähes viisi prosenttia vuoden 2021 aikana. Sekä vuokrien että hintojen nousu oli kovinta kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat Turussa 1,4 prosenttia vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä vuoden 2022 ensimmäiselle neljännekselle. Pääkaupunkiseudulla vuokrat nousivat vastaavasti vain 0,2 prosenttia. Eniten vuodentakaisesta nousivat kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrat (+1,8 %). Yksiöissä vuokrat nousivat vuodentakaisesta 1,5 prosenttia ja kaksioissa 1,2 prosenttia. Vielä ennen pandemiaa vuokrakehitys oli suuremmissa perheasunnoissa selkeästi yksiöitä ja kaksioita hitaampaa, mutta tilanne kääntyi pandemian aikana monen kotitalouden tilatarpeen kasvaessa.

Kasvanut kiinnostus suurempia vuokra-asuntoja kohtaan näkyy myös Vuokraovi.com-sivuston tilastoissa. Poikkeuksellisesti kuluvan vuoden alussa vuokralainen löytyi keskimäärin nopeimmin kolmioon. Läpi pandemian kaikenkokoisten asuntojen keskimääräiset markkinointiajat ovat pysytelleet Turussa suhteellisen lyhyinä.

Talvikuukausina vuokralaista on voinut joutua etsimään keskimäärin kahdesta kolmeen viikkoon, mutta heinä-elokuussa yksiöiden keskimääräiset vuokrausajat on laskettu päivissä, kun uudet opiskelijat ovat rynnänneet asunnonhakuun. Juuri nyt käynnissä on jälleen vuoden kovin sesonki.

Vuokraovi.comin valtakunnallisen Markkinapulssi-kyselyn mukaan jopa puolet vuokra-asunnon etsijöistä kokee sopivan asunnon löytämisen hankalaksi, vaikka tarjontaa on monessa kaupungissa ennätyksellisen paljon.

”Erityisen haastavaksi koettiin sopivien isompien perheasuntojen löytäminen, joiden osuus tarjonnasta on alhaisempi”, kertoo Vuokraovi.com liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) laskemiin kaupunkikohtaisiin ennusteisiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiaikoihin Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin ennusteet vuosien 2022–2025 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.

Laajemmat kaupunkikohtaiset aineistot PTT:n tuottotutkimuksesta ja Suomen Vuokranantajien Vuokramarkkinakatsauksesta ovat saatavilla ekonomisti Sakari Rokkaselta. Tutustu Vuokramarkkinakatsauksen koosteeseen tästä linkistä.