Turkulainen ArcDia Oy allekirjoittanut sopimuksen mariPOC®-teknologian lisensioimiseksi Kiinaan

Turku, 9. huhtikuuta 2019 – Suomalainen infektiodiagnostiikan laitevalmistaja ArcDia International Oy on solminut kiinanlaisen yhtiön Xinhua Healthcare Co Ltd:n kanssa merkittävän lisenssisopimuksen ArcDian kehittämän teknologian kaupallistamiseksi Kiinassa. Lisenssisopimus koskee ArcDian mariPOC®-järjestelmää, joka on hengitystieinfektioiden testauksessa markkinajohtaja Suomessa.

Lisenssisopimuksen mukaan osapuolet siirtävät mariPOC®-teknologian Kiinaan ja aloittavat suuren volyymin teollisen tuotannon, jolla tavoitellaan johtavaa asemaa Kiinan infektiodiagnostiikan markkinoilta. Lisenssisopimus on ekslusiivinen. Sopimuksen mukaan Xinhua Healthcare alihankkii ArcDialta testisarjojen tuotantoon tarvittavat biokemialliset kriittiset komponentit sekä tuotekehityksen palvelut. Sopimuksella on siten merkittävä positiivinen vaikutus ArcDian liikevaihtoon sekä tuotannon volyymiin.

"Olemme erittäin mielissämme lisenssisopimuksesta sekä strategisesta kumppanuudesta Xinhua Healthcaren kanssa. Xinhua Healthcare on ArcDialle unelmapartneri. Xinhua Healthcare on osa suurta kiinalaista teollisuuskonsernia, ja sillä on kyky ja kapasiteetti käynnistää suuren volyymin liiketoiminta Kiinassa", sanoo ArcDian toimitusjohtaja Aleksi Soini. "Tuotannon skaalaetujen kautta tämä sopimus parantaa kilpailukykyämme myös muilla markkinoilla", Soini jatkaa.

"Tämän lisenssisopimuksen myötä laajennamme toimintaamme infektiodiagnostiikkaan, joka on tällä hetkellä voimakkaasti kasvava markkina Kiinassa", sanoo Jason Li, Xinhua Healthcaren puheenjohtaja. "ArcDian mariPOC®-tuoteperheellä on suuri kysyntä Kiinassa, koska se mahdollistaa hajautetut diagnostiikkapalvelut kustannustehokkaasti. Kiinan terveydenhuollon investointien painopoiste tulee jatkossa kohdistumaan perusterveydenhuoltoon, eli juuri siihen markkinasegmenttiin, johon ArcDian tuotteet parhaiten soveltuvat", jatkaaJasonLi.





mariPOC®

mariPOC®on täysin automatisoitu testijärjestelmä, joka on suunniteltu akuuttien infektiotautien nopeaan tunnistamiseen. mariPOC® tunnistaa merkittävimmät hengitystie-, nielu- ja suolistoinfektioiden aiheuttajat. Tulokset saadaan tyypillisesti jo vastaanottokäynnin aikana. mariPOC®on Suomessa markkinajohtaja hengitystieinfektioiden automaattisessa testauksessa.mariPOC® on tunnettu helppokäyttöisyydestä, korkeasta tarkkuudesta ja luotettavuudesta. mariPOC® perustuu Suomessa kehitettyyn laserteknologiaan.

ArcDia International Oy

ArcDia International Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi automatisoituja testijärjestelmiä infektiotautien maailmanmarkkinoille. Yhtiö aloitti toimintansa vuonna 2008 ja työllistää Turussa 26 henkilöä. Uutta teknologiasukupolvea edustavat tuotteet mahdollistavat keskuslaboratoriotasoisen tarkkuuden ja kattavuuden pikatestauksessa. www.arcdia.com

Xinhua Healthcare Ltd

Xinhua Healthcare Co Ltd on holding-yhtiö, jonka osakkuusyhtiöt keskittyvät lääkinnällisten laitteiden, diagnostiikan ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Xinhua Healthcare on osa suurta julkisesti omistettua teollisuuskonsernia. Xinhua Healthcare on aktiivinen toimija, joka investoi uusiin liiketoimintoihin ja rakentaa osakkuusyhtiöistä yritysjärjestelyiden kautta suurempia kokonaisuuksia. Hiljattain Xinhua Healthcare rahastot myivät enemmistöosuuden Suzhou Hybiome Biomedical Engineering -yhtiöstä ranskalaiselle bioMerieux -yhtiölle, joka on kliinisen mikrobiologian maailman laajuinen markkinajohtaja.

http://en.hybiome.com/news/html/?38.html