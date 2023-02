Turkulainen UUNI-pizzeria avaa uuden ravintolan Kastuun 1.3.2023

Kastuun aukeava pizzeria on UUNIn kuudes toimipiste. Vuonna 2020 perustetulla ravintolayrityksellä on entuudestaan viisi UUNI-pizzeriaa: Turun Martissa ja Kupittaalla sekä Naantalissa, Kaarinassa ja Salossa. UUNI on Turussa perustettu ja osin työntekijöidensä omistama.

Juuret Napolissa, sydän Suomessa. UUNIn omassa pizzakonseptissa, New Nordic Style -pizzassa, italialainen pizzaperinne yhdistyy pohjoismaiseen makuun ja mieltymyksiin. Raaka-aineet tulevat pääsääntöisesti lähituottajilta tai Italiasta. UUNIn salaisuus on kiireettä kohotetussa taikinassa ja suomalaisessa intohimossa.

Median edustajille järjestään avajaisten aattona ti 28.2. klo 18.00 maistelutilaisuus, johon voi osallistua ilmoittautumalla etukäteen sähköpostitse lauri@uunipizzeria.fi.

Tervetuloa herkuttelemaan Kastun UUNI-pizzeriaan!

Ystävällisin terveisin,

Lauri Kokko

UUNI Kastu

Tampereen valtatie 1

20300 Turku