Turkulaiskirjailijan uusin teos tarkastelee ihmisen ja reviiriään puolustavan eläimen yhtäläisyyttä

Annika Brusilan romaani Reviiri on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Yhteiskunta toimii järkevien päätösten ja niiden määrätietoisen noudattamisen kautta – vai toimiiko? Kuinka paljon ihmisessä ja ihmisten muodostamissa yhteisöissä on jäljellä oman reviirinsä merkitsevää ja sitä ankarasti puolustavaa eläintä? Annika Brusilan romaani Reviiri kysyy riveillään ja riviensä välissä isoja kysymyksiä hierarkioista, vallanhalusta, omaksi katsotun alueen merkitsemisestä ja liittoutumisesta. Romaanin tapahtumat sijoittuvat vaalitoimistoon, rakennusliikkeeseen ja koulumaailmaan, joiden ihmissuhteet ristivalottuvat muurahaisyhdyskunnan ja muiden eläinyhteisöjen kuvausten kautta.

Romaanin päähenkilö Sammalvaara, poliitikko ja entinen jääkiekkoilija, käyttää valtaa ja haalii omaisuutta, haastaa riitaa ja nauttii ”räväkästä”, muiden mielipiteitä kyselemättömästä johtamisesta. Hän rynnii eteenpäin katsomatta taakseen jättämiään tuhoja. Hänen maailmassaan ei ole heikoille sijaa, kuten ei ole muuallakaan eliökunnassa. Eläimet ja ihmiset ”kirjoittavat” samaa selviytymistarinaa, jossa ankarien elämänlakien keskellä voi nähdä myös huumoria.

Turussa asuva Annika Brusila (s. 1966) on koulutukseltaan kansantaloustieteilijä, jolta on aiemmin julkaistu romaanit Kalliolla, Verisukua ja Takalukko. Hän on työskennellyt myös musiikkitoimittajana sekä liike-elämän johtotehtävissä.

BRUSILA, ANNIKA : Reviiri

220 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811232

Ilmestymisaika: Elokuu 2022

