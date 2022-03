Turun Aurum-rakennus sai harvinaisen tunnustuksen ympäristömyönteisyydestään

Aurumin vaativa rakennushanke sai BREEAM-ympäristösertifioinnista poikkeuksellisen korkean arvosanan. Rakennuksen arvosanaksi tuli Excellent tuloksella 75,2 %, joka on Suomessa saavutettujen BREEAM-tulosten parhaimmistoa. Erityisesti rakennushankkeen johtaminen nousi tuloksissa korkealle. Tärkeitä tekijöitä olivat myös rakennuksen energiatehokkuus ja kestävät materiaalit. Tuloksissa erottautuivat myös tontin maankäyttö ja ekologiaan liittyvät ominaisuudet sekä rakennusjätteiden erinomainen hallinta.

- Saimme täydet pisteet rakennuksen ekologiaan liittyvistä ominaisuuksista. Tontille on sijoitettu muun muassa linnunpönttöjä ja lepakoille pesäpönttöjä hankkeessa mukana olleen ekologin selvitysten ja suositusten mukaisesti, kertoo Ari-Pekka Lassila, SYKin vastuullisuusasiantuntija.

Kiinteistö tehtiin jo alusta lähtien energiatehokkaaksi ja sen hissit, materiaalit ja tilankäyttö ovat tehokkaita. Kiinteistön katolla toimivat aurinkopaneelit ja lämmitys- sekä jäähdytysjärjestelmissä hyödynnetään maaenergiaa. Laboratoriojärjestelmien energiankäytöstä ja -tehokkuudesta sekä vesitehokkuudesta Aurum sai erinomaiset pisteet.

- Sertifiointi huomioi teknisten ominaisuuksien lisäksi myös sitä, kuinka hyvin rakennus tukee käyttäjiensä hyvinvointia ja liikkumista. Vaihtoehtoisia liikkumismuotoja tuetaan sähköautojen latauspisteillä sekä pyörätelinein, suihkuin ja pukuhuonein. Myös julkisen liikenteen yhteydet ovat lähellä rakennusta, selittää Lassila.

Aurumissa on huomioitu Suomen vaihtelevat sääolosuhteet. Lämpötilojen säätö on kohdallaan vuodenajasta riippumatta. Erinomaiset pisteet sai myös toimiva akustiikka. Häikäisynhallinta ja valaistus mukautuvat auringonvaloon, ja pienentävät samalla ympäristövaikutuksia. Rakennuksen sisäilman laatu on hyvä, sillä rakennusmateriaalit on valittu alhaisten päästöjen mukaisesti.

Aurumin 20 000 neliömetriin sisältyy opetus- ja tutkimustiloja, kokoontumistiloja, toimistoja ja laboratorioita. Ympäristötehokas ja toimiva rakennus on Suomen luonnontieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen keskittymä Turun yliopistonmäellä, jossa pääkäyttäjinä ovat Åbo Akademi ja Turun Yliopisto.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Sen avulla voidaan mitata, todentaa ja vertailla kiinteistöjen ympäristötehokkuutta. Aurum sai jo toukokuussa suunnitteluvaiheen BREEM-sertifikaatin arvosanalla Excellent ensimmäisenä yliopistorakennuksena Suomessa. Saavutettu ympäristösertifikaatti viestii aina vahvasti rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä. Sertifikaatin myöntää Building Research Establishment laatuauditoinnin jälkeen.