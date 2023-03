Turun Fabriikin Friidan sähköurakka Assemblin Oy:lle

As Oy Turun Fabriikin Friidan rakennuttajana toimii YIT Suomi Oy ja Assemblin Oy on valittu toteuttamaan kohteen sähköurakka. As Oy Fabriikin Friida on Fabriikin alueella yhdeksäs YIT:n ja Assemblinin välinen kohde. Friidan rakennustyöt on aloitettu vuonna 2022 ja arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2023.

Fabriikin alueen rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin alueen keskustanpuoleiseen reunaan kuusi asuinkerrostaloa ja noin 450 asuntoa. Toinen vaihe rakennetaan alueen keskelle tulevan Tenderipuiston toiselle puolelle. Kolmannessa vaiheessa rakentuu Köydenpunojankatuun rakentuva kortteli.

Fabriikki on täysin uniikki kohde, sillä kaupunkien keskustoista löytyy enää harvoin yhtä suuria rakentamattomia alueita yhtä historiallisella alueella. Kuusikerroksiseen Friidaan valmistuu 45 kpl muunneltavia ja arjessa toimivia kerrostaloasuntoja yksiöistä ja kaksioista eri kokoisiin kolmioihin. Kerrostalo varustetaan modernilla talotekniikalla, jossa on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen ja kestäviin ratkaisuihin.