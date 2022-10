Turun Herttuankulmaan valmistui 75 maalämpöä ja aurinkosähköä käyttävää vuokra-asuntoa

Asunto Oy Turun Malin Trällin kuja 1 on kuusikerroksinen kerrostalo, jossa on yhteensä 75 vuokra-asuntoa yksiöistä kolmen huoneen asuntoihin sekä jokaisessa asunnossa lasitettu parveke, ranskalainen parveke tai asuntopiha. Asuinrakennuksessa on lisäksi yhteinen sauna ja vilvoitteluparveke, ulkoiluvälinevarasto sekä 36 autopaikkaa. Rappukäytävien seinillä on SAV Taidekollektiivin näyttävää taidetta.

Kerrostalo on A-energialuokkaa, ja talossa käytetään maalämpöä ja aurinkosähköä. Riittävän laajan maalämpöjärjestelmän mahduttaminen tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön ei ollut itsestään selvää mutta onnistui lämpöjärjestelmän suunnittelijoiden ja rakennusliikkeen hyvän yhteistyön ansiosta. Kerrostalon katolla olevilla aurinkopaneeleilla tuotetaan pääosa kiinteistön ylläpitoon tarvittavasta sähköstä.

”Lapti toteutti meille upean A-energialuokan talon maalämmöllä. Yhteistyö on ollut sujuvaa, ja kohde valmistui aikataulussa. Kohteen sijainti on erinomainen kehittyvässä Herttuankulmassa alle kilometri Turun linnasta ja Aurajoesta”, sanoo sijoitusjohtaja Markus Pitkänen eQ Varainhoito Oy:stä. ”eQ:n asuntorahastot sijoittavat asuntoihin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Ensimmäisen asuntorahaston, johon tämäkin kohde kuuluu, sijoituskapasiteetti on yli 300 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa noin 1 500 asunnon toteuttamisen. Ensimmäisen rahaston sijoituskapasiteetin täytyttyä eQ perusti uuden eQ Asunnot II –rahaston vuoden 2022 alussa.”

”Saimme suunniteltua ja toteutettua antoisassa yhteistyössä eQ:n kanssa ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita asuntoja ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät niin vuokralaisia, kohteeseen sijoittaneita kuin yhteiskuntaakin. Nyt valmistunut Asunto Oy Malin Trällin kuja 1 viimeistelee modernin korttelin, johon olemme aiemmin rakentaneet kolme kerrostaloa, joissa on yhteensä reilu 200 asuntoa”, kertoo Laptin Lounais-Suomen aluejohtaja Kari Mäkelä.