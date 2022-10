Turun keskustan Wiklundin Alko uudistuu

Turun keskustan Wiklundin Alko remontoidaan uuteen ilmeeseen. Myymälä on avoinna ennen uudistusta lauantaihin 15. lokakuuta klo 18 saakka ja se avataan uudelleen torstaina 1. joulukuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat muun muassa muut keskustan Alkot: Stockmannin myymälä osoitteessa Yliopistonkatu 22 sekä Kauppahallin myymälä osoitteessa Eerikinkatu 16 H.

”Uudistamme keskustan Wiklundin myymälän juuri vilkkaan joulusesongin alkuun. Remontti on laaja, joten myymälä on suljettuna puolisentoista kuukautta. Uudistetun myymälän ilme on ulkoasultaan raikas ja tuotteiden esillepano on asiakkaille entistä selkeämpi”, kertoo palvelujohtaja Juha Laanti.

”Valikoimamme säilyy monipuolisena ja uudistuksen yhteydessä paikalliset Alkon Neuvonantajat auttavat meitä löytämään parhaan mahdollisen valikoiman myymälään. Alkon Neuvonantajat on asiakasyhteisö, jossa ideoidaan yhdessä asiakkaiden kanssa Alkon palveluihin, valikoimaan ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja.”

Uudistetussa myymälässä on 370 neliötä. Myymälässä on noin 1 700 tuotteen valikoima, joista viinejä on noin 1 000, panimotuotteita 250, väkeviä 400 ja alkoholittomia juomia 50.

Glögikausi on alkanut

Yksi varma merkki lähestyvästä joulusta ovat glögit. Glögit ovat saapuneet Alkon hyllyille ilahduttamaan glögin ystäviä. Ostoskoriin poimitaan perinteisten joulumausteisten juomien lisäksi myös persoonallisempia glögijuomia.

”Meiltä löytyy perinteisten glögien lisäksi myös yllättäviäkin glögivaihtoehtoja, jotka puhuttelevat aivan varmasti kokeilunhaluisempia asiakkaitamme. Näissä glögeissä voi maistaa esimerkiksi kinuskin, suklaan, piparkakun tai suolakaramellin”, vinkkaa palvelupäällikkö Riina Väntsi.

Myös perinteisillä glögimausteilla höystetty juoma taipuu moneksi.

”Perinteisesti glögi nautitaan höyryävän kuumana joulumausteiden kera. Yhä trendikkäämpää on nauttia glögistä myös kylmänä. Kuohuviiniin yhdistettynä siitä syntyy erinomainen jouluinen drinkki, jonka voi viimeistellä vaikkapa karpaloilla ja limetinsiivuilla. Verkkosivuiltamme löytyy hyviä glögireseptejä testattavaksi.”

Jos omaa suosikkiglögiä ei löydy omasta lähimyymälästä, kannattaa hyödyntää Alkon verkkokauppaa. Alkon koko yli 11 000 tuotteen valikoima löytyy verkkokaupasta ja paketin voi noutaa mistä tahansa myymälästä. Toimitus on maksuton.

Perjantaipuhelin: matalan kynnyksen juttuseuraa

Alkon vastuullisuusteemana on toista vuotta peräkkäin yksinäisyys. Alko on mukana tukemassa HelsinkiMission Perjantaipuhelinta, joka tarjoaa ystävällisen kuuntelijan ja keskustelukumppanin – matalan kynnyksen keinon lievittää yksinäisyyttä. Yksinäisyyden tunteet tuntuvat voimakkaimmilta erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin ihmisillä on vapaa-aikaa.

Puhelimessa soittaja kohdataan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vuoden loppuun saakka puheluihin on vastaamassa Alkon koulutettuja vapaaehtoisia joka perjantai klo 17–19 numerossa 09 2312 0390.

”Meihin alkolaisiin on jo sisäänrakennettu huomioiva asiakaspalvelu ja erilaisten ihmisten kohtaaminen. Näin Alkon 90-vuotisjuhlavuonna on hienoa, että alkolaisille tarjottiin mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistyöhön. Toivomme, että yksinäisyyttä kokevat löytävät tämän uuden palvelun äärelle”, Juha Laanti sanoo.