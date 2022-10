Turun Kirjamessuilla koettiin iloisia kohtaamisia kirjailijoiden ja lukijoiden välillä

Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja Vilja-Tuulia Huotarinen iloitsee kävijämäärän kasvusta ja positiivisesta palautteesta. ”Rakkaus kirjoihin veti väkeä. Täytyy myöntää, että odotukset olivat korkealla, mutta niin ne vain ylittyivät! Tunnelma oli katossa ja ihmiset hyväntuulisia”, toteaa Huotarinen.

Kansallisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Paula Palmroth iloitsee myös messujen onnistumisesta. ”Messupäivien aikana on ollut kiva pöhinä ja kävijöitä on virrannut osastollemme tasaisesti. Kyllä se niin on, että messut, joissa on paljon hyvää sisältöä saavat kansan liikkeelle. Näitä kirjojahan myymme päivittäin kirjakaupoissamme, mutta kohtaamiset kirjailijoiden kanssa on messujen suola ja sokeri. Ja onhan meillä myös hyviä messutarjouksia, kertoo Palmroth.

Turun Messukeskuksen toimitusjohtaja Marja Pekkanen on hänkin tyytyväinen kokonaisuutena hyvin sujuneisiin kirjamessuihin. ”Iloksemme ihmiset lähtevät nyt tapahtumiin ja ilmapiiri on positiivinen ja innostunut. Erityinen huomio tämän vuoden messuissa on kävijäkunnan nuorentuminen, joka kertoo siitä, että lukeminen on tärkeää kaikille ikäryhmille. Kävijämäärä* oli viimevuotista parempi, mutta määrääkin tärkeämpiä asioita ovat hyvä tunnelma, kävijöiden viihtyminen, tuotteiden hyvä menekki, kiinnostava ja ajankohtainen ohjelma, kertoo Pekkanen.

*kävijöitä vuonna 2021 oli noin 11 500, tänä vuonna yli 13 000.

Ennätyksellisen laaja ohjelma



Tänä vuonna kirjamessujen ohjelma hipoi kaikkien aikojen ennätyksiä. Seitsemällä lavalla esitettiin noin 300 eri ohjelmanumeroa, joiden tähtinä nähtiin koko kansan rakastamia suomalaisia kirjailijoita, kansainvälisiä kirjailijavieraita sekä vahvoja puhujia. Kaikkiaan esiintyjiä oli yli 600.

Suunnista kirjaan -tapahtuma toi Turun Kirjamessuille 4 000 koululaista ja toisen asteen opiskelijaa

Suunnista kirjaan -tapahtuman tehtäviä ratkoi Turun Kirjamessuilla neljätuhatta 5.–10.-luokkalaista ja toisen asteen opiskelijaa. Suunnista kirjaan on kirjamessuilla järjestettävä tapahtuma, jossa eri-ikäiset nuoret etsivät messuilla vastauksia kirjallisuusaiheisiin kysymyksiin. Suunnistuksen tarkoituksena on innostaa nuoria lukemaan, tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin ja kirjallisuuden tekemiseen sekä auttaa löytämään nuorille kiinnostavaa messuohjelmaa.

Tapahtuman toteuttavat Suomen tietokirjailijat ry ja Äidinkielen opettajain liitto. Liput tarjoavat Tietokirjallisuuden edistämiskeskus ja Turun Kaupunki. Tapahtuma järjestettiin Turussa nyt viidettä kertaa.

Kirja à la Carte -palkinto Parkkiselle

Leena Parkkisen teos ”Neiti Steinin keittäjätär” palkittiin Kirjamessuilla Kirja à la Carte -palkinnolla. Kirja à la Carte -palkinto on Turun Kirja- ja Ruokamessujen yhteinen tunnustuspalkinto sellaiselle fiktiiviselle kirjallisuudelle, jossa näkyvällä tavalla nousee esiin ruoka. Kansainvälisesti tämä kirjallisuuden laji tunnetaan nimellä gastrofictio.

Palkinto perustettiin vuonna 2016 ja sen ensimmäinen saaja oli Brunetti-dekkareistaan tunnettu Donna Leon. Hänen jälkeensä palkinnon ovat saaneet Heikki Valkama vuonna 2017, Eppu Nuotio vuonna 2018, Paula Havaste vuonna 2019 ja Outi Pakkanen vuonna 2021. Vuonna 2020 palkintoa ei pandemian vuoksi jaettu.

2023 teemana tanssi



Ensi vuonna Kirjamessujen teemana on tanssi. Turun Kirjamessut ja Ruoka- ja Viinimessut järjestetään seuraavan kerran 29.9.-1.10.2023.



Ruoka- ja Viinimessuilta vinkkejä vastuulliseen ruoanlaittoon

Kirjamessujen kanssa samanaikaisesti järjestettiin myös Ruoka- ja Viinimessut. Tapahtumassa näytteilleasettajat maistattivat ja myivät tuotteitaan. Ruokatrendeistä ohjelmalavalla korostuivat hävikkiruoka, vegaanisuus ja gluteenittomuus. Ruokalavaa isännöivät keittiömestarit Petteri Luoto ja Antti Vahtera yhdessä vieraidensa kanssa.