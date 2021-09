Jaa

Turun Kirjamessujen ohjelma on julkistettu

Pitkä odotus palkitaan! Turun Kirjamessut järjestetään 1.–3.10.2021.

Turun Kirjamessujen poikkitaiteellisena pääteemana on tänä vuonna musiikki ja auditiivinen kulttuuri. Tapahtuman avajaiset järjestetään perjantaina 1.10. kello 13 Turun Messukeskuksen auditoriossa, jossa esiintyjinä ovat muun muassa kirjailijat Rosa Liksom, Juha Hurme ja Heli Laaksonen.

Kirjamessujen ajankohtaisteemat ovat tiedon murros ja hyvinvoinnin taito. Tiedon murros ravistelee käsityksiämme tiedon auktoriteeteista ja totuudellisuudesta. Keskusteluissa ja käsiteltävissä teoksissa pohditaan esimerkiksi tieteen sananvapautta, kokemaamme informaatiotulvaa sekä valeuutisten syntyä ja tunnistamista. Hyvinvoinnin taito –teeman taustalla on kasvava kiinnostus kokonaisvaltaisesta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen, jota käsitellään kirjallisuuteen ja musiikkiin kytkeytyvistä näkökulmista eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Messuilla esiintyvät jälleen Suomen kirjallisuuden kärkinimet. Lavoille nousevat mm. Kaari Utrio, Jari Tervo, Leena Lehtolainen, Tuomas Kyrö, Mauri Kunnas, Anna-Leena Härkönen, Kjell Westö, Teemu Keskisarja ja Max Seeck. Kirjallisuudesta, yhteiskunnasta ja kirjailijantyöstä keskustelevat Antti Tuuri ja taiteen akateemikko Hannu Mäkelä. Musiikin maailmasta mukana ovat esimerkiksi Ismo Alanko, Samuli Edelmann, Anna Puu, M.A. Numminen, Jaakko Kuusisto, Olli Kortekangas, Seppo Kimanen, Mikko ”Pyhimys” Kuoppala, Kimmo ”Elastinen” Laiho ja Mariska. Elämäkertateostensa tiimoilta haastateltavina ovat mm. presidentti Tarja Halonen ja poliitikonuransa päättänyt Timo Soini.

Messuilla julkistetaan myös useita palkintoja, kuten Runo-Kaarina -kilpailun voittaja, Nihil Interit -runouspalkinnot ja Vuoden kotiseututeos -kilpailun voittaja.

Turun Messukeskuksessa järjestetään 1.–3.10. tuttuun tapaan myös Turun Ruoka- ja Viinimessut, jotka tarjoavat nautintoja kaikille aisteille. Tapahtuman vetonauloina ovat herkullinen ruoka, viinimaut ja viihdyttävä ohjelma. Messuilla esittäytyvät yritykset tarjoavat runsaasti herkkuja sekä mukaan ostettavaksi että paikan päällä maisteltavaksi. Uutta ruoanlaittokirjaansa esittelevät Atria-ruokalavalla Kari ”Kape” Aihinen ja Jaakko Saariluoma.

Messukohtaamiset toteutetaan terveysturvallisuus edellä.

Musiikki ja musiikkikirjallisuus tulkitsevat vahvoja tunteita

Musiikki on suuressa osassa koko viikonlopun ajan, kun messuilla koetaan suuria tunteita oopperan, kuorolaulun ja konserttien parissa!

Kirjailijat ovat kautta aikojen yrittäneet ilmentää musiikkia teksteissään monella tapaa. Tieto-lavalla kuullaan perjantaina 1.10. klo 17.00 ”Millä tavoin kirjallisuus soi?”-keskustelu säveltäjä Osmo Tapio Räihälän ja kriitikko Marissa Mehrin parissa.

Auditoriossa klo 16.15–16.40 Turun oopperakuoro johtajanaan Katriina Virta esittää oopperoiden kuoro-osioista a cappella ja basso Juha Saramola haastattelee dosentti Sakari Kalliota kuorolaulun vaikutuksista hyvinvointiin. Elämäkerta- tai muistelmateoksistaan perjantain auditorio-ohjelmassa haastatellaan M.A. Nummista, Mikko Alataloa ja Mikko ”Pyhimys” Kuoppalaa.

Lauantaina 2.10. iltapäivällä auditoriossa kuullaan tunnelmallisia pienoiskonsertteja:

- 15.30–16.00 Kenelle sellot soivat? Total Cello Ensemble, primus motorinaan Hannu Kiiski. Naantalin Musiikkijuhlat.

- 17.00–17.30 Runoutta ja jazzia: menestysyhtye Signe: Josefiina Vannesluoma, Kaisa Mäensivu, Riikka Keränen ja Fanni Lehto. Kontrabasso ja neljä naisääntä. Jazz City Turku.

Lapsille ja nuorille on kirjamessuilla suunnattu runsasta ja monimuotoista ohjelmaa. Lauantaina klo 10.00-10.35 ja 14.00-14.25 auditoriossa järjestetään Yleisradion Pikku Kakkosen huippusuositut Seikkailukone –konsertit, joissa kaikkien seikkailujen sankari Reppu-Heppu, Nalle ja Tuomo Rannankari sekä Susanna Volanto kutsuvat koko perheen mukaan iloiseen musiikki- ja leikkihetkeen. Sunnuntain 3.10. auditorio-ohjelma käynnistyy klo 10.40-11.10 Sergei Prokofjevin rakastetulla musiikkisadulla ”Pekka ja susi”, jossa kertojana esiintyy Juha-Pekka Mikkola ja musiikista vastaa Turun filharmonisen orkesterin puhallinkvintetto.

Onnellisen elämän ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin jäljillä

Tunnelmalliset syysillat suorastaan kutsuvat kaivautumaan syvemmälle viltin alle hyvän kirjan pariin. Tempaudu mukaan Tove Janssonin elämän inspiroimiin seikkailuihin Johanna Venhon Syyskirja -romaanin parissa Agricola-lavalla perjantaina klo 15.15. Tätä ennen klo 14.40 Paula Nivukosken ja Sophia Janssonin ”Onnelliset aakkoset”-keskustelussa käsitellään Tove Janssonin kirjallista perintöä. Kustannusosakeyhtiö Otava jakaa kaikille messukävijöille lauantaina 2.10. maksutta Onnelliset Aakkoset -lukupäiväkirjan ja messujen lastenalueen somistuksena on Onnelliset Aakkoset -teoksen upea, värikäs kuvitus.

Perjantaina 1.10. messulavoille nousee Suomen menestyneimpiin kuuluvia urheilijoita ja taiteilijoita. Kuisti-lavalla haastateltavina ovat tanssitaiteilija Tero Saarinen, koripallolegenda Teemu Rannikko ja nyrkkeilyn Euroopan mestari Elina Gustafsson. Tieto-lavalla tapaamme painija Petra Ollin klo 15.20 ja mestarihiihtäjä Jari Isometsän klo 15.50.

Lauantaina 2.10. hakeudutaan onnellisuuden ja hyvän elämän jäljille. Turun yliopiston professorit Suvi Salmenniemi ja Juha Räikkä sekä filosofi Frank Martela ja tohtorit Harri Virolainen ja Ilkka Virolainen käsittelevät hyvinvoinnin taidon teemoja Tieto-lavalla klo 10.30 alkaen.

Sunnuntaina 3.10. tutustutaan pyhiinvaelluksen yhä elävään ja voimakkaaseen perinteeseen. Klo 14.50 alkaen toimittaja ja kirjailija Ella Kanninen sekä kirjailija Juha Hurme käyvät ”Vaellus pyhiin”-keskustelua projektipäällikkö Annastiina Papinahon johdolla. Lisäksi sunnuntaina käsitellään Kallas-lavalla klo 12 alkaen mm. musiikin voimaa kivunhallinnassa Mikko Kuustosen, Petri Tammisen ja Pasi Virtasen kanssa.

Tiedon murros osana meidän jokaisen arkea

Tiedon murros ravistelee käsityksiämme tiedon auktoriteeteista ja tiedon totuudellisuudesta. Keskusteluissa ja käsiteltävissä teoksissa pohditaan muun muassa tieteen sananvapautta, kokemaamme informaatiotulvaa sekä valeuutisten syntyä ja tunnistamista. Tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti, mutta samalla on yhä haastavampaa tunnistaa, mihin tietoon voi luottaa ja mihin ei.

Perjantaina 1.10. aihetta käsitellään dosentti Johanna Kaakisen puheenvuorossa klo 10.30 Tieto-lavalla. Samalla lavalla klo 14.10 alkaen pitkän linjan ulkomaantoimittajat Kari Lumikero ja Petri Saraste avaavat, mitä kaikkea uutis- ja ajankohtaisohjelmien toimittamiseen sisältyy ja millaisia jälkiä se voi tekijäänsä jättää.

Miten faktat voi tarkistaa, miten tunnistaa valhe taitavan poliittisen retoriikan lomasta? Toimittajat Tuomas Muraja ja Johanna Vehkoo, tutkija Johanna Vuorelma sekä apulaisprofessori Pauliina Ilmonen käsittelevät näitä kysymyksiä Kuisti-lavalla klo 17.05 järjestettävällä ”Valheenpaljastajien oppitunnilla”.

Lauantaina 2.10. Jukola-lavalla nostetaan esille esikoiskirjailijoita mm. dekkaripaneelin muodossa klo 12.50 alkaen. Mukana ovat tuolloin Saija Kuusela: Katse (Tammi), Mikko Kalajoki: Velkakirja (Otava) ja Tommi Laiho: Uhanalaiset (Myllylahti).

Kallas-lavalla klo 13.05 ääneen pääsevät voimakkaat ja voimaannuttavat kirjailijat ja teokset: Ina Mikkolan Valtakirjani (Into), Nelli Kentän & Katri Norrlinin Vitun ruma (Into) ja Riina Tanskasen Tympeät tytöt (Into) sekä klo 13.40 Jenna Kostetin Turkuun sijoittuva historiallinen romaani Margaretan synti (Aula & Co.).

Sunnuntaina 3.10. Kallas-lavalla käsitellään viime vuosien suurta keskustelunaihetta ”Vihapuhe ja viholliskuvat ajankohtaisina ja historiallisina ilmiöinä”. Keskustelua käyvät klo 16 alkaen FM Anna Laakkonen Itä-Suomen yliopistosta sekä VTT Anna Rajavuori ja VTT Marja Vuorinen Helsingin yliopistosta.



Edellä vain pieni otanta Turun Kirjamessujen kattavasta ohjelmakokonaisuudesta, joka pitää sisällään lähes 300 yksittäistä ohjelmanumeroa sekä lähes 600 yksittäistä esiintyjää. Ohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa messujen kotisivuilla www.kirjamessut.fi. Odotamme innolla yhteisiä kokemuksia ja aitoja kohtaamisia mielenkiintoisten esitysten parissa!

Tutustuthan ennakkoon turvallisuusohjeistukseen tapahtumiimme osallistuville osoitteessa www.turunmessukeskus.fi/turvallisuusohjeistus.

Tervetuloa takaisin messuille!

