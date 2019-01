Turun Kirjamessujen tiedote, julkivapaa 31.1.2019 kello 13. Turun Kirjamessujen teemoittelu uudistuu - tulevina vuosina messuteemoiksi nostetaan kirjallisuuden lisäksi rinnalle myös muita taiteenlajeja. Turun Kirjamessut järjestetään 4.-6.10. Turun Messukeskuksessa. Uudistuksen myötä Kirjamessut siirtyy teemoitteluun, jossa poikkitaiteellisen pääteeman ohella on vuosittain yksi tai muutamia keskeisiä ajankohtaisteemoja, jotka käsittelevät kulloinkin ajassa liikkuvia ilmiöitä ja puheenaiheita.

-Aloitammetulevana syksynä poikkitaiteellisten pääteemojen sarjan. Sen tavoitteena on laventaa käsitystä kirjallisuudesta moniulotteisena taiteenlajina, jonka ilmaisumuodot eivät tänä päivänä rajoitu pelkästään painettuun sanaan. Kirjallisuus myös piirtyy kuvina, virtaa musiikkina ja kertoo tarinaansa draaman keinoin. Ensimmäisenä poikkitaiteellisten teemojemme sarjassa esittäytyy teatteri, kirjallisuutta kenties kaikkein lähinnä oleva toinen taiteenlaji, kertoo Turun Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio.

-Myös vuoden 2020 sisällöllinen suunnittelu on jo hyvässä vauhdissa. Silloin teemamme tulee olemaan musiikki.

Yleisö voi näin jatkossa päästä osalliseksi entistäkin elämyksellisempään ja laaja-alaisempaan messukokonaisuuteen.



Turun Kirjamessuilla esiintyy edelleen myös kansainvälisiä kirjailijavieraita eri maista. Myös maiden osastokokonaisuuksia nähdään messuilla. Yhteistyö kustantamojen kanssa jatkuu tiiviinä ja messuyleisö pääsee tutustumaan kansainvälisiin kirja- ja kulttuurivieraisiin.



Pääteemana on teatteri



Tämän syksyn tapahtuma tuo esille teatteritaidetta laajasti. Tulevan tapahtuman suunnittelu etenee vauhdikkaasti. Valmistelua leimaa innostuneisuus.



-Teema on otettu valtavan myönteisesti vastaan. Mukaan ovat sitoutuneet jo muun muassa Kansallisteatteri, Turun Kaupunginteatteri, Åbo Svenska Teatern sekä Suomen näytelmäkirjailijoiden ja käsikirjoittajien liitto, sanoo Haukio.



Turun Kaupunginteatteri iloitsee Turun Kirjamessujen päätöksestä ottaa teatteriteema Kirjamessujen tämän vuoden pääteemaksi. Teatterin väki odottaa innolla yhteistyötä Turun Kirjamessujen kanssa.



-Näytelmäkirjailijat ansaitsevat ehdottomasti paikkansa nykykirjailijoiden valovoimaisessa joukossa, kuvailee Turun kaupunginteatterin dramaturgi Satu Rasila.

-Taiteenlajien välinen dialogi avaa uusia horisontteja sekä teatterille että kirjallisuuden eri lajeille. Teatteri on parhaimmillaan aina enemmän kuin kirjallisuuden kuvitusta ja kirjallisuus paljon muutakin kuin käsikirjoitusten materiaalia. Olen todella iloinen, että Turun Kirjamessujen teemaksi on nostettu teatteri, sanoo puolestaan Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.



Ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset näkyviksi



Ajankohtaisteemoiksi Haukio on tälle vuodelle nostanut ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset sekä lukutaidon ja sen edistämisen.



- Ilmastonmuutos tulee väistämättä vaikuttamaan tieteisiimme ja taiteisiimme sekä jokapäiväiseen kulttuuriseen olemassaoloomme. Kun luonnonmaisemat ja niiden myötä elämäntavat ja elinkeinot vähitellen muuttuvat, muuttuvat väistämättä myös kirjallisuuden kuvastot. Kun muuttoaallot kiihtyvät muuttaen kokonaisia yhteiskuntarakenteita, uudistuu myös kuva suomalaisuudesta. Kaikkea tätä pohdimme ja keskustelutamme syksyn messuilla, Haukio kuvailee.



Pääyhteistyökumppanina ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset -ajankohtaisteemassa on Sitra ja mukaan on lähdössä myös mm. Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Ohjelmajohtaja Haukion mukaan tulossa on erittäin ajankohtainen ja vetovoimainen ohjelmallinen kokonaisuus.

-Sitra haluaa kannustaa mahdollisimman montaa suomalaista tekemään sekä pieniä että isompia arjen ilmastotekoja. Kumppanuutemme Turun Kirjamessujen kanssa on erinomainen mahdollisuus kasvattaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaatimista toimista ja mahdollisuuksista kulttuurin ja taiteen keinoin, korostaa johtaja Mari Pantsar Sitrasta

Lukuliike vie lukemisen intoa eteenpäin myös messuilla

Lukutaito ja sen edistäminen nousee messujen toiseksi ajankohtaisteemaksi. Teeman tiimoilta Turun Kirjamessuilla ovat mukana mm. Lukuliike, Lukukeskus, Lastenkirjainstituutti sekä Elinkeinoelämän keskusliitto lukutaitokampanjansa Operaatio Ankan merkeissä.

Lukuinnon herättäminen ja nuorten lukemaan kannustaminen on Turun Kirjamessujenkin keskeisimpiä tavoitteita.

-Turun Kirjamessut ja muut kirjallisuustapahtumat voivat innostaa lapsia ja nuoria lukemaan enemmän vapaa-aikanaan. Olisi hyvä, että lukeminen kiinnittyisi lasten ja nuorten arjessa muuhunkin kuin vain koulumaailmaan. Messuilla voivat eri-ikäiset lukijat kohdata kirjailijoita, jakaa lukukokemuksiaan ja löytää itselleen sopivaa luettavaa. Opetushallituksen koordinoima Lukuliike on mielellään mukana erilaisissa kirjallisuustapahtumissa ja haluaa tehdä näkyväksi lukutaidon moninaisuutta ja sen kehittämisen mahdollisuuksia, toteaa opetusneuvos Minna Harmanen Opetushallituksesta.

Ruoka- ja viinimessuilla kansainvälisiä makuja

Kansainvälisyys näkyy samaan aikaan järjestettävien Turun Ruoka- ja Viinimessujen sisällössä.

-Messukävijät pääsevät syksyllä tutustumaan mm. Itävallan ja Saksan viinimaailmaan. Lähiruoka teema laajenee entisestään, kuvailee tapahtuman projektijohtaja Tiina Heiskari.

Messujen ohjelma julkaistaan syyskuussa.