Turun Kirjamessut avaa vihdoin ovet kirjojen ja musiikin ystäville tulevana viikonloppuna 1.–3.10.2021

Messukeskukseen kokoontuvat kirjallisuuden kärkinimet ja valovoimaiset tulokkaat



Suomen luetuimmat romaanikirjailijat saapuvat 1.–3.10. Turkuun ja ovat vihdoin messuyleisön kuultavissa ja kohdattavissa. Lavoille nousevat esimerkiksi Jari Tervo, Tuomas Kyrö, Kjell Westö, Anni Kytömäki, Anna-Leena Härkönen, Enni Mustonen, Antti Tuomainen, Heidi Köngäs, Matti Rönkä ja Anja Snellman.

Tietokirjallisuuden vuoden kiinnostavimmista uutuusteoksista messuohjelmistoon sisältyvät mm. Teemu Keskisarja: Kyllikki Saari – mysteerin ihmisten historia, Kerttu Kotakorpi: Suomen luonto 2100, Petteri Taalas: Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin ja Kari Lumikero: Tätä en vielä kertonut. Faktaa ja sepitettä yhdistelevästä tiedon ja kaunon hybriditeoksestaan Uusi Viipuri kertoo Anna Kortelainen.

Perjantaina 1.10. klo 13–13.50 auditoriossa järjestetään Turun Kirjamessujen avajaiset, joissa esiintyjinä ovat mm. kirjailijat Rosa Liksom, Juha Hurme ja Heli Laaksonen. Ohjelmassa on myös Turun filharmonisen orkesterin vaskikvartetin fanfaari, Turun Nuoren Teatterin musikaalikatkelma sekä Turun oopperakuoron lauluesitys.

Dekkarikirjallisuuden ystäville messuilla on tarjolla kolme Suomen dekkariseuran tuottamaa korkeatasoista paneelikeskustelua. Perjantaina klo 16.50–17.30 Agricola-lavalla teemana on ”Jännityksen jäljillä” ja mukana ovat Virpi Hämeen-Anttila, Matti Remes, Kari Häkämies ja Kari Levola. Lauantaina klo 16.10–16.50 auditoriossa keskustellaan teemalla ”Kotona hyvä, ulkomailla parempi ja parhaintako molemmissa?”, osallistujina Max Manner, Tiina Raevaara, Taavi Soininvaara ja Antti Vihinen. Sunnuntaina klo 15.10–15.50 otsikkona on ”Hallittu kaari vai päättymätön tarina?”, jota pohtivat Marko Kilpi, Christian Rönnbacka, Seppo Mustaluoto ja Patricia Bertényi. Maan eturivin jännityskirjailijoista messuilla ovat lisäksi mukana mm. Reijo Mäki, Leena Lehtolainen, Arttu Tuominen ja Risto Isomäki.

Messuohjelmassa ovat vahvasti esillä myös valovoimaiset esikoiskirjailijat, joista Hanna Brotherus (WSOY) ja Laura Malmivaara (Otava) kertovat teoksistaan Fiore-lavalla pe:na 1.10. Lauantaina Jukola-ohjelmatilassa kuullaan esikoisdekkaristeja Saija Kuuselaa (Tammi), Mikko Kalajokea (Otava) ja Tommi Laihoa (Myllylahti). Jukolassa esiintyvät lauantaina myös esikoisromaaninsa tänä vuonna julkaisseet Niillas Holmberg (Gummerus), Koko Hubara (Otava), Niklas Ahnberg (WSOY), Anni Ihlberg (Tammi) ja Anna Isola (Sammakko).

Elämäkerta- ja muistelmateokset yhteiskuntaelämän eri alueilta esillä laajasti

Yhteiskuntaelämän vaikuttajista messuille osallistuvat esimerkiksi presidentti Tarja Halonen, joka kertoo muistelmateoksestaan (Erään aktivistin tarina, Into) Agricola-lavalla sunnuntaina 13.30–13.55. Poliitikonuransa päättänyt Timo Soini (Yhden miehen enemmistö, Otava) esiintyy Tieto-lavalla lauantaina klo 13.55–14.15. Perussuomalaisten nykytilaa samalla lavalla klo 14.25–14.45 analysoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä (Perussuomalaiset Halla-ahon ja Purran linjalla, Otava). Messuilla elämäkerroistaan tai yhteiskuntanäkemyksistään kertovat myös Jyri Häkämies (Väistämättä, Otava) ja Osmo Soininvaara (2020-luvun yhteiskuntapolitiikka, Teos).

Tietokirjailija, emeritusprofessori Esko Valtaoja kertoo lauantaina 2.10. uutuusteoksestaan Tiedonjano (Ursa) auditoriossa klo 12.10–12.30. Klo 12.40–13.10 arkkipiispa Tapio Luoman vieraana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteluteemalla toivon, turvallisuuden ja yhteisvastuun yhteiskunta.

Kirjallisuuden parissa pitkän uran tehneet Antti Tuuri ja taiteen akateemikko Hannu Mäkelä keskustelevat kirjallisuudesta ja maailmanmenosta auditoriossa sunnuntaina 3.10. klo 11.20–11.50. Klo 12.00–12.25 elämäkertateoksensa Kaari tiimoilta haastateltavana on kirjailija Kaari Utrio.

Musiikkiohjelmistossa henkilökuvia, keskusteluja ja pienoiskonsertteja

Kirjamessujen pääteemaan musiikkiin liittyen ohjelmistossa on lukuisia suuren yleisön rakastamia taiteilijoita kertomassa tuoreista muistelmateoksistaan. Perjantaina 1.10. auditoriossa esiintyvät esimerkiksi M.A. Numminen (On syytä muistaa – muistelmat 2, Docendo), Mikko Alatalo (Hän hymyilee kuin Mikko, Docendo) ja Mikko ”Pyhimys” Kuoppala (Pyhimys – Sanat ja tarinat, Johnny Kniga). Lauantaina Agricola-lavalla haastatellaan Anna Puuta (Minä olen Anna Puu, WSOY) ja Samuli Edelmannia (Pimeydestä valoon, Otava). Tieto-lavalla elämäkertakirjailijansa Katja Ketun haastateltavana on Ismo Alanko (Ismo Alanko, Johnny Kniga). Postuumisti messuilla käsitellään mm. Juice Leskisen, Kari Tapion ja Pave Maijasen musiikillisia elämänuria.

Musiikin ystävien iloksi messuohjelmassa on auditoriossa järjestettävä pienoiskonserttien sarja, jonka perjantaina 1.10. klo 16.50–17.30 avaa Toivo Kärjen musiikkia esittävä Erimieskvartetti. Lauantaina klo 15.30–16.00 kuullaan primus motor Hannu Kiisken johtaman Total Cello Ensemblen Kenelle kellot soivat? -konsertti ja klo 17–17.30 yleisöä lumoaa runoutta ja jazzia yhdistelevä menestysyhtye Signe, laulusolisteinaan Josefiina Vannesluoma, Kaisa Mäensivu, Riikka Keränen ja Fanni Lehto. Sunnuntai-iltapäivällä klo 16–16.30 kuullaan Kaarina-Teatterin runosävelryhmää, pohjautuen Runo-Kaarina -kilpailun voittajakokoelmista sävellettyihin teoksiin.

Musiikkimaailman edustajista messuilla mukana ovat myös esimerkiksi Kimmo ”Elastinen” Laiho, joka kertoo hip hop-kulttuuria sisältävästä lastenkirjastaan Bex ja luovuuden lähde (Otava), lastenrunokokoelman julkaissut Mariska, säveltäjät Olli Kortekangas ja Osmo Tapio Räihälä sekä klassisen musiikin parista tutut Seppo Kimanen ja Eero Tarasti.

Ajankohtaisteemoina tiedon murros ja hyvinvoinnin taito

Hyvinvoinnin taito -teeman keskiössä on kokonaisvaltainen – niin fyysinen kuin myös henkinen hyvinvointi, johon liittyvien kirjajulkaisujen nimikemäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Lauantaina 2.10. klo 11.30–11.50 Tieto-lavalla kuullaan filosofi Frank Martelan pienoisluento otsikolla Kuinka elää merkityksellistä elämää? Ripsa Koskinen-Papunen (Ripsaus parempaa elämää, Tammi) ja Paula Heinonen (Hyvinvointia vaihdevuosiin, WSOY) antavat Kuisti-lavalla klo 12–12.20 konkreettisia vinkkejä kohti paremminvointia.

Osana hyvinvoinnin taito -teemaa messuilla käsitellään myös huippu-urheilijoiden elämäkertateoksia, joissa pureudutaan mm. siihen, millaisia ominaisuuksia kilpaurheilussa menestyminen edellyttää. Perjantaina mukana ovat maailmanmestaripainija Petra Olli (Petra Olli – Painija, Tammi), mestarihiihtäjä Jari Isometsä (Isomettän poika, Tammi), koripallolegenda Teemu Rannikko (Rannikko – pelin tekijä, Docendo) ja nyrkkeilyn Euroopan mestari Elina Gustafsson (Rohkeudella Elina Gustafsson, Otava). Tanssitaiteen puolelta messuohjelmassa on mukana kansainvälisesti menestynyt taiteilija Tero Saarinen (Etsijä – Tero Saarisen tie nykytanssin huipulle, Siltala).

Tiedon murros –ajankohtaisteemassa analysoidaan aikamme käsityksiä tiedon auktoriteeteista ja tiedon totuudellisuudesta. Perjantaina 1.10. klo 11.10–11.40 auditorion ohjelmassa on Turhan tiedon kirja -keskustelu sivistyksen ja tieteen vapauden merkityksestä, jossa mukana ovat kielitieteilijä, tietokirjailija Janne Saarikivi ja äänitaiteilija Taina Saarikivi. Toimittajat Tuomas Muraja, Johanna Vehkoo ja Johanna Vuorelma sekä apulaisprofessori Pauliina Ilmonen pohtivat Valheenpaljastajien oppitunnilla Kuisti-lavalla klo 17.05–17.30, miten faktat voi tarkistaa ja miten tunnistaa valhe taitavan poliittisen retoriikan lomasta. Kallas-lavalla sunnuntaina 3.10. klo 16–16.35 kuullaan Turun Historiallisen Yhdistyksen järjestämä keskustelu teemalla vihapuhe ja viholliskuvat ajankohtaisina ja historiallisina ilmiöinä.

Lastenkirjallisuuden juhlaa ja Pikku Kakkosen Seikkailukone-konserttien lumoa!

Turun Kirjamessuilla on kokonaan lapsiyleisöille omistettu lastenalue, jonka somistuksena nähdään Otavan ja Moomin Charactersin upea, Onnelliset aakkoset -teoksen kuvitukseen pohjautuva näyttely. Kirjailija Paula Nivukosken ääneenlukuhetket ovat lastenalueen lavan ohjelmassa kaikkina messupäivinä ja lisäksi Kustannusosakeyhtiö Otava lahjoittaa lauantaina 2.10. kaikille messukävijöille ilmaiseksi Onnelliset aakkoset -lukupäiväkirjan!

Lauantaina auditoriossa koetaan Yleisradion Pikku Kakkosen huippusuositut Seikkailukone-konsertit klo 10–10.35 ja 14.00–14.35. Näissä koko perheen riemukkaissa leikki- ja musiikkihetkissä esiintyvät kaikkien seikkailujen sankari Reppu-Heppu sekä Nalle ja juontajat Tuomo ja Susanna. Sunnuntaiaamuna klo 10.40–11.00 ohjelmassa on erityisesti lapsiperheille suunnattu Turun filharmonisen orkesterin puhallinkvinteton ja kertoja Juha-Pekka Mikkolan esitys Sergei Prokofjevin musiikkisadusta Pekka ja Susi.

Lastenkirjallisuus on messuilla koko viikonlopun ajan laajasti esillä. Mukana ovat esimerkiksi kirjailijat Mauri Kunnas, Aino Havukainen & Sami Toivonen, Silja Sillanpää, Paula Noronen, Reetta Niemelä, Roope Lipasti, Elina Hirvonen, Juha Siro, Jani Toivola, Riina & Sami Kaarla, Tomi Kontio sekä tubettajat Elina ja Sofia sekä Joona Leppälä.



***



Turun Kirjamessujen ohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa messujen kotisivuilla osoitteessa www.kirjamessut.fi. Odotamme innolla yhteisiä kokemuksia ja aitoja kohtaamisia vetovoimaisten sisältöjen äärellä – lämpimästi tervetuloa!

