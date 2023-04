Turun linna alkaa järjestää kierroksia Jenna Kostetin Kuuden Katariinan jäljillä -kirjan pohjalta

Turun linnassa työskennellessään Jenna Kostet tutustui linnan Katariina-nimisiin valtiattariin, Katariina Stenbockiin, Kaarina Hannuntyttäreen, Katariina Jagellonicaan, Kaarina Maununtyttäreen, Kristiina Katariina Stenbockiin ja Carin Bryggmaniin, ja hurahti heidän elämäntarinoihinsa. Syntyi kirja Kuuden Katariinan jäljillä.

– Ajatus, että minua ennen linnassa on elänyt naisia, jotka ovat olleet osa paikan historiaa, tuntui kiehtovalta. Halusin yrittää selvittää, miten he ovat linnan kokeneet, mitä se on heille merkinnyt ja millainen vaikutus heillä on ollut linnan menneisyyteen ja nykyisyyteen, Jenna Kostet kertoo.

– Naisista ei ole kovinkaan paljon kirjoitettu historiassa, sillä suurmiehet ja heidän sotansa ovat olleet isommassa roolissa. En usko, että naisten tarinat ovat olleet yhtään sen vähäpätöisempiä, vaikka niistä ei olisikaan jäänyt dokumentteja jälkipolville.

Kuuden Katariinan jäljillä -kierroksella tarkastellaan linnaa kuuden Katariinan jalanjäljissä. Kierroksella kuullaan niin kuningattarien, piikatyttöjen, vankien kuin linnassa työskennelleiden naisten elämäntarinoita. Kierroksen on käsikirjoittanut kirjailija Jenna Kostet, ja se pohjautuu hänen samannimiseen uutuusteokseensa.

Jenna Kostet (s. 1984) on valmistunut Turun yliopistosta kansatieteen oppiaineesta. Hän työskenteli vuosia Turun linnassa. Hän on julkaissut useita teoksia, joista romaani Margaretan synti, käsittelee Turun historian naisten tummia elämäntarinoita. Myös seuraava romaani, keväällä 2024 ilmestyvä Punainen noita käsittelee aihetta.

Hän on myös suosittu neuleguru, ja hänen Kalevalan naisaiheisiin neuleisiin keskittyvällä Ihtiriekko knits -Instagram-tlilillään on yli 20 000 seuraajaa. Kostetin isä Juhani Kostet toimi ennen eläköitymistään Museoviraston pääjohtajana.



Jenna Kostet esiintyy Raision Suomalaisessa Kirjan ja ruusun päivänä lauantaina 22.4. klo 14. Haastattelijana toimii Pirjo Oksa.

Jenna Kostet: Kuuden Katariinan jäljillä.

Tietokirja, Aula & Co 2023

