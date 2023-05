Turun Messukeskus Artukaisissa tähyää luottavaisesti tulevaisuuteen

Turun Messukeskus Oy suhtautuu myönteisesti esillä olleisiin ajatuksiin Turun Artukaisten alueen kehittämiseksi. Messuyhtiö omistaa alueella tapahtumatilaa yhteensä 12.000 m². Yrityksen mukaan Artukaisiin mahtuu uutta toimintaa ja alueen elävöittäminen on tervetullutta.

”Katsomme, että Artukaisten kaikenlainen kehittäminen tukee myös messuliiketoiminnan kehittämistä alueella. Uudet toiminnot alueelle ovat tervetulleita, ja mekin osallistumme hyvin mielellämme niitä koskeviin neuvotteluihin”, toteaa Turun Messukeskuksen hallituksen puheenjohtaja Kaisa Leiwo.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9.5. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja valittiin hallitus. Hallitus on sitoutunut kehittämään messu- ja tapahtumaliiketoimintaa ja uskoo vahvasti messujen tulevaisuuteen. Seuraava Turun Messukeskuksessa järjestettävä suuri tapahtuma on kansainvälisestikin tunnettu ja arvostettu Turun Kirja- ja Ruokamessut syys-lokakuun vaihteessa. Suunnitelmia ja varauksia on pitkälle tulevaisuuteen.

”Messuja päästiin koronarajoitusten jälkeen tekemään täydellä teholla maaliskuusta 2022 lähtien. Patoutunut tarve tapahtumille oli ilmeinen, ja iloksemme saimme toteuttaa lähes kaikki viime vuodelle suunnitellut tapahtumat ja saavutimme asettamamme tavoitteet”, summaa Turun Messukeskuksen toimitusjohtaja Marja Pekkanen viime vuotta.

Messutapahtumat kiinnostavat edelleen ja ne ovat yrityksille tärkeä väline tavoittaa kuluttajia.

Vuonna 2022 Turun Messukeskuksen liikevaihto oli 3,1 milj. euroa. Turun Messukeskuksen suurimmat omistajat ovat Turun kauppakamari (72 %), Turun kaupunki (12 %) ja ProAgria Farman säätiö (11 %). Turun Messukeskuksen liiketoiminta-alueita ovat messut, tapahtumat ja tilavuokraus.

Suurimmat tapahtumat ovat Turun Rakennusmessut, Turun Kirjamessut ja Turun Ruoka- ja Viinimessut, Caravan Show, Turun Kevät -messut ja ammattitapahtuma Navigate meriteollisuuden ammattilaisille.

Turun Messukeskus Oy:n hallituksen jäsenet:

Kaisa Leiwo (puheenjohtaja), Toni Eklund, Jussi Hakala, Risto Heininen, Mikko Lampikoski, Maria Puhakka ja Olli Setänen

Lisätiedot:

Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen, puh. 040 545 7766, marja.pekkanen@turunmessukeskus.fi www.turunmessukeskus.fi

Turun Messukeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kaisa Leiwo, puh. 040 556 6697, kaisa.leiwo@kauppakamari.fi