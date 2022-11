Turun musiikkijuhlat iloitsee Turku 2029 säätiön myöntämästä 70 000 euron rahoituksesta laajalle yleisölle suunnatulle, maksuttomalle Turku Love toritapahtumalle elokuussa 2023

Turun musiikkijuhlat julkaisee jo nyt ensi vuoden ohjelmistoa sekä juuri valitun toimitusjohtajan sijaisen 14.9.2022 09:03:14 EEST | Tiedote

Turun musiikkijuhlien ensi vuoden päätapahtuma on 10.-24. elokuuta 2023. Festivaalin taiteellisena johtajana 2019-2022 toiminut Klaus Mäkelä ei päässyt näkemään kaikkia suunnittelemiaan konsertteja lavalla pandemian takia, joten osa näistä kokonaisuuksista toteutetaan osana ensi vuoden tarjontaa. Pääosin vuoden 2023 ohjelmisto on kuitenkin täynnä uusia avauksia ja konsertteja, joita musiikkijuhlasäätiö on suunnitellut lukuisten taiteilijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.