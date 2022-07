Turun musiikkijuhlat ja tänä vuonna avattu Turun Taiteen talo aloittavat yhteistyön

Turun musiikkijuhlia vietetään 15.-28.8.2022. Musiikkijuhlien omien konserttien lisäksi luvassa on useita yhteistyökonsertteja. Yksi näistä yhteistyökonserteista on Taiteen talon kanssa koottu kokonaisuus 27.8.2022 kello 17:00, jossa nähdään Niklas Winterin ja Lorenzo Cominolin The Lighthouse.

Taiteen koti Turun vanhassa kaupungissa Maaliskuun alussa Rettigin vanhaan tupakkatehtaaseen, Vanhankaupungin sydämeen, muuttivat Taiteen talon ensimmäiset taiteilijat. Taiteen talon virallisia avajaisia vietettiin 14.5.2022. Päivän aikana noin 3500 kävijää tutustui tiloihin ja nautti päivän monipuolisesta ohjelmasta.

Pormestari Minna Arve tiivisti avajaispuheessaan monen Taiteen taloa ihailleen avajaisvieraan ajatukset: ”Uskon, että Taiteen talosta kehkeytyy uusi maamerkki koko Turulle. Ja että sen tekemisen palo, joka johti tähän päivään, jatkuu myös tulevaisuudessa ja vain vahvistuu entisestään, kun monen alan luovat osaajat ovat asettautuneet taloksi ja työskentelevät lähellä toisiaan.” Turun Taiteen talo Oy:n ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi valittiin kulttuurituottaja YAMK Jere Pensikkala. Taiteen talon toimitusjohtajaksi Pensikkala siirtyy Kansallisoopperan ja -baletin tuotantopäällikön tehtävästä. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 15.9.2022. ”Taiteen talo edustaa kaikkea sitä minkä eteen haluan työtä tehdä; yhteistyötä läpi taidelajien sekä mahdollisuutta luoda jotakin uutta ja pysyvää kulttuurin keinoin. Loistava sijainti Vanhankaupungin ytimessä, taiteen tekijöiden ja kaupallisten toimijoiden törmäyttäminen sekä Taiteen talon lähtökohta innostavat ja saavat visioimaan avoimesta, yllätyksellisestä, moniäänisestä ja -muotoisesta yhteisöstä, joka kutsuu luokseen niin kaupunkilaisia kuin matkailijoitakin”, Jere Pensikkala sanoo. Turun musiikkijuhlat näkee alueen kulttuuritoimijoiden yhteistyön tärkeänä Turun musiikkijuhlat tunnetaan edelläkävijyydestään, rohkeudestaan sekä laadukkaista yhteistyökokonaisuuksista eri toimijoiden kanssa. Turun Taiteen taloa ja Turun musiikkijuhlia yhdistää vahvan kulttuuritoimijan roolin lisäksi halu kasvattaa ja laajentaa Turun kulttuurikenttää. ”Taiteiden talo on herättänyt nyt jo kansainvälistä kiinnostusta ja meille se on heti tänä kesänä uusi hieno yhteistyökumppani. Odotamme kovasti, mitä kaikkea uutta se luo Turkuun. Tämän kesän konserttimme on hyvä osoitus vahvasta monitaiteellisesta paikallisesta osaamisesta ja yhteistyöstä, joka näkyy kansallisesti ja kansainvälisesti”, sanoo Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki. TMJ:n ja Taiteen talon kesän yhteistyökonsertissa 27.8.2022 kello 17:00 nähdään suomalainen jazz-kitaristi ja säveltäjä Niklas Winter sekä italialainen jazz-kitaristi Lorenzo Cominoli. Duo edustaa melodista modernia valtavirtaa, jossa on mausteena atonaalisia avantgarde-jazzin aineksia. Kaksi jazzmuusikkoa kanavoi musiikin rajatonta voimaa, joka ajaa ihmisiä etsimään kaukaisia maita. Keskeisenä elementtinä on vesi, elämän symboli, joka yhdistää koko maailman ja virtaa niin kuin musiikki virtaa. Duon musiikki pohjautuu vahvaan haluun jakaa maailman tasainen liike ilman rajoitteita hamaan tulevaisuuteen saakka. Winterin ja Cominolin levynkansitaiteilijan työpiste Turun Taiteen talossa Taiteen talossa nähtävään Niklas Winterin ja Lorenzo Cominolin ainutlaatuiseen konserttiin yhdistetään myös taiteilija Mikko Paakkolan Valotalo näyttely. Paakkola on suunnitellut Winterin ja Cominolin LP-levyn kannen. Konserttivierailla on konsertin lisäksi mahdollisuus käydä Mikko Paakkalan maalausnäyttelyssä ja kuulla teosten synnystä ja tarinoista niiden takana. Paakkola myös kertoo konsertin lomassa, miten levynkansi syntyi. ”Näyttely on kunnianosoitus vähän kaikelle. On taidetta, taloa, musiikkia ja muusikoita. Tutustuin Niklas Winteriin ja hänen musisointiinsa Varsinais-Suomen taidetoimikunnan kautta. Läänintaiteilijamme Ilkka Rantamäki esitteli minulle Niklaksen ja Niklaksen musiikin. Olin myyty. Viime vuonna minusta tuli levynkansitaiteilija hänen ja italialaisen Lorenzo Cominolin LP:lle. Äärettömyyteen tähtäävä maisema sointuu levyn haikean merelliseen tunnelmaan”, Mikko Paakkola kertoo. Pääsy Taiteen talon ja Turun musiikkijuhlien yhteistyökonserttiin on maksuton.

