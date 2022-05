Turun musiikkijuhlat julkaisee lisää konsertteja vuosille 2022 ja 2023

Eight Songs for a Mad King pe 19.8. klo 19 Sigyn-salissa

Vuodelle 2020 alun perin suunniteltu Sir Peter Maxwell Davies’n kulttiteos “Eight Songs for a Mad King” kuullaan vihdoin Turussa perjantaina 19.8. klo 19 Sigyn-salissa. Kuninkaan roolin tulkitsee amerikkalainen baritoni Thomas Florio. Teoksen libretto on Randolph Stown ja se perustuu kuningas Yrjö III:n teksteihin. Teos esitetään englanniksi. Konsertin alkupuolella kuullaan musiikkia kuninkaiden hoveista Jukka Rautasalon, Heidi Peltoniemen ja Eero Palviaisen tulkitsemana.

Konsertin tiedot:

Eight Songs for a Mad King 19.8. klo 19 Sigyn-sali

Marin Marais:

Boutade

Allemande la Bizarre

Les voix humaines

La petit badinage

Allemande l'Asmatique

La Reveuse

L'Arabesque

La Provençale

Chaconne

Jukka Rautasalo, gamba

Heidi Peltoniemi, continuogamba

Eero Palviainen, teorbi





Sir Peter Maxwell Davies: Eight Songs for a Mad King

Thomas Florio, baritoni

Tuulia Ylönen klarinetti

Kerttu Aalto-Setälä huilu & piccolohuilu

Essi Höglund viulu

Senja Rummukainen sello

Jerry Piipponen lyömäsoittimet

Eveliina Kytömäki piano & cembalo

Uli Kontu-Korhonen dulcimer

Ranskalaista musiikkia Sibelius-museossa 16.8.

Sellisti Senja Rummukainen ja pianisti Naoko Sonoda esiintyvät tiistaina 16.8. klo 13 Sibelius-museossa. Pariisi-nimisessä konsertissa kuullaan ranskalaista ohjelmistoa.

Konsertin tiedot:

Pariisi ti 16.8. klo 13 Sibelius-museo

Senja Rummukainen, sello

Naoko Sonoda, piano

Claude Debussy: Sonaatti sellolle ja pianolle

Francis Poulenc: Sonaatti sellolle ja pianolle

Nadia Boulanger: Trois pièces

César Franck (sov. Jules Delsart): Sonaatti sellolle ja pianolle A-duuri

Tenori Xabier Anduaga ja pianisti Giulio Zappa konserttitalossa 16.8. klo 19

Turun musiikkijuhlat on halunnut esitellä yleisölleen kiinnostavia uusia ja nousevia taiteilijoita kansainväliseltä musiikkikentältä. Yksi tällainen taiteilija on vuoden 2019 Operalia-laulukilpailun voittaja ja ”uudeksi Juan Diego Flóreziksi” kutsuttu espanjalaistenori Xabier Anduaga, joka konsertoi Turun konserttitalossa tiistaina 16.8. klo 19. Konsertin pianistina on Giulio Zappa.

Xabier Anduaga ti 16.8. klo 19 Turun konserttitalo

Xabier Anduaga, tenori

Giulio Zappa, piano

Vincenzo Bellini: Ma rendi pur contento – Vanne o rosa fortunata – Vaga luna – Per pietà, bell'idol mio

Friedrich von Flotow: M'appari

Gaetano Donizetti: Una furtiva lagrima – Tombe degli avi miei

Gioachino Rossini: Une caresse à ma femme

Gaetano Donizetti: Ah, mes amis – Pour me rapprocher de Marie

Leo Delibes: Fantaisie aux divins mensonges

José María Usandizaga: Valssi

Amadeu Vives: Por el humo se sabe dónde está el fuego

Pablo Sorozábal: No puede ser

Jukka Perko Avara & Hannu-Pekka Björkman: Kuolemantanssi Sigyn-salissa

Konsertissa kuullaan Hannu-Pekka Björkmanin kirjoittamaa ja keräämää materiaali taiteesta tutusta kuolemantanssit-teemasta (Danse macabre). Avara-trio tulkitsee uutta ja aiheesta jo tehtyä musiikkia.

Konsertin tiedot:

La 20.8. klo 18 Jukka Perko Avara & H-P Björkman: Kuolemantanssi

Hannu-Pekka Björkman, teksti ja luku

Jukka Perko Avara -trio

Jukka Perko, saksofoni

Teemu Viinikainen, kitara

Jarmo Saari, kitara

Tuulin ja Waltterin joulu 17.12.2022

Turun musiikkijuhlien vuoden 2021 joulukonsertti saavutti suuren suosion ja festivaali haluaa nyt tehdä konsertista perinteen. Lauantaina 17. joulukuuta klo 19 Turun konserttitalolla kuullaan sopraano Tuuli Takalan ja baritoni Waltteri Torikan tähdittämä joulukonsertti. Pianisti Marko Hilpo on tehnyt tutuista klassista ja kevyemmistä joululauluista taidokkaita sovituksia, joita tulkitsee Hilpon johtama Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble.

Konsertin tiedot:

Tuulin ja Waltterin joulu la 17.12. klo 19 Turun konserttitalossa

Tuuli Takala, sopraano

Waltteri Torikka, baritoni

Marko Hilpo, piano ja sovitukset

Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble

BELCEA-JOUSIKVARTETTI konsertoi 16.5.2023 Ylösnousemuskappelissa

Turun musiikkijuhlat julkaisee myös jo yhden konsertin keväälle 2023. Turun Musiikkijuhlat ja Helsinki Seriös ovat sopineet yhteistyöstä, jonka puitteissa osapuolien kutsumat taiteilijat voivat vierailla toistensa tapahtumissa. "Turun Musiikkijuhlat ovat tehneet strategisen päätöksen konserttien järjestämisestä myös varsinaisen festivaalikauden ulkopuolella", toteaa Musiikkijuhlien johtaja Liisa Ketomäki. Sekä Helsinki Seriös että Turun Musiikkijuhlat pyrkivät rikastamaan Suomen kulttuurielämää tuomalla esiintyjiksi kiinnostavia kansainvälisiä amarimusiikkikokoonpanoja. "Kun myös laadulliset tavoitteet ja kunnianhimo ovat molemmille yhteiset, ajatus yhteistyöstä tuntui luontevalta." Ensimmäisen yhteistyöhankkeena arvostettu Belcea-jousikvartetti esiintyy Helsingissä 14. ja Turun Ylösnousemuskappelissa 16.5.2023 klo 18.

Konsertin tiedot:

Ti 16.5.2023 klo 18 BELCEA-KVARTETTI

Corina Belcea, viulu

Axel Schacher, viulu

Krzysztof Chorzelski, alttoviulu

Antoine Lederlin, sello

Franz Schubert: Jousikvartetto nro 10 Es-duuri, D 87

Guillaume Connesson: Uusi teos jousikvartetille (til. Helsinki Seriös & al.)

Claude Debussy: Jousikvartetto op. 10 g-molli

Britanniassa toimiva Belcea-kvartetti on perustettu Lontoon Royal College of Musicissa vuonna 1994. Belcea-kvartetti on Berliinin Pierre Boulez -konserttisalin ja Wienin Konzerthausin residenssitaiteilija. Kvartetin laajuudessaan vaikuttava äänitekatalogi kattaa muun muassa Brittenin, Bartókin ja Beethovenin jousikvartettojen kokonaislevytykset. Belcean äänitteet ovat keränneet poikkeuksetta kiittävää kritiikkiä ja merkittäviä kansainvälisiä palkintoja.

Ryhmän Romaniasta, Puolasta ja Ranskasta kotoisin olevien muusikoiden monimuotoinen kulttuuritausta näkyy kvartetin ohjelmistossa. Belcean soittamat kantaesitykset kuten Mark-Anthony Turnagen jousikvartetot Twisted Blues with Twisted Ballad (2010) ja Contusion (2014), Thomas Larcherin Lucid dreams (2015), Krzysztof Pendereckin jousikvartetto nro 4 (2016) tai Joseph Phibbsin jousikvartetto nro 3 kulkevat käsikkäin syvällisessä yhteydessä klassisen ja romanttisen aikakauden suurten teosten kanssa. Kvartetin ennakkoluuloton lähestymistapa musiikkiin luo poikkeuksetta ainutlaatuisen, elegantin ja hienostuneen tulkinnan keskeisestä jousikvartettiohjelmistosta. Kvartetin ensimmäisen Suomen vierailun ohjelmassa on ranskalaisen säveltäjä Guillaume Connessonin uusi teos, joka on kansainvälinen yhteistilaus.

Liput kaikkiin nyt julkaistuihin konsertteihin tulevat myyntiin perjantaina 20.5. klo 10.

Turun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana toimii kapellimestari Klaus Mäkelä.

