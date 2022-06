Turun musiikkijuhlat mukana Sustainable Travel Finland -polulla

Kestävän matkailun puolesta

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

Turun musiikkijuhlien tähtäimessä on entistäkin vahvempi kansainvälistyminen sekä kestävän ja vastuullisen matkailun tukeminen. Tämän vuoksi TMJ on lähtenyt mukaan Visit Finland Sustainable Travel Finland -polulle, jossa juuri näitä arvoja kehitetään, vahvistetaan ja todennetaan. Turun musiikkijuhlat haluaa olla maamme tapahtuma-alan ja festivaalikentän edelläkävijänä työssä vastuullisen kulttuurimatkailun vahvistamisessa.

”Turun musiikkijuhlat on ohjelmistoprofiililtaan kansainvälinen ja koemme kansainvälisyyden luontevaksi. Meilläkin, kuten Suomella maana ylipäänsä, on kuitenkin vielä paljon työtä vahvemman kansainvälisen kulttuurimatkailun edistämisessä eli suomeksi sanottuna kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Kulttuurimatkailun potentiaali koko Suomen osalta on tunnistettu ja sen kehittäminen löytyy nykyisestä hallitusohjelmastakin. Me näemme Turun potentiaalin vielä sitäkin isompana. Kansainvälisen vetovoiman ja kulttuurimatkailun kehittämisen tavoitteet löytyvät myös Turun kaupungin strategiasta ja päättäjien historialliset kulttuuri-investoinnit eli uusi musiikkitalo, Historian ja tulevaisuuden museo ja Tanssin talo ovat tässä aivan keskeisiä. Samoin kuin majoitus- ja ravintolapalveluiden viime vuosien huima kehitys”, sanoo Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

”Oma vahva brändi ja profiili ja toisaalta vahva yhteistyö muiden kanssa ovat kumpikin tärkeitä. Me haluamme entistä enemmän profiloitua osaksi matkailusektoria ja Turun alueen vetovoiman eteen töitä tekevien toimijoiden kenttää ja tässä työssä STF-polku tulee meitä varmasti entisestään auttamaan”, jatkaa Ketomäki