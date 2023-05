Turun musiikkijuhlat tuo kansainvälisesti menestyneen Belcea-kvartetin ensimmäistä kertaa Turkuun

Muoti palaa juurilleen Turun linnaan – Yli 50 nuoren talkootyönä tuottama loppuunmyyty underground muotinäytös FASHCENE järjestetään toistamiseen 5.5.2023 08:45:00 EEST | Tiedote

FASHCENE on kolmen nuoren luoma kokonaisuus, jossa muoti, musiikki ja taide yhdistyvät täysin uniikilla tavalla. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna 6.5. Turun linnassa ja luvassa on seitsemän nuoren vaatesuunnittelijan minimallistot, joita esittelee 37 mallia sekä seitsemän uransa alussa olevaa artistia. Taustatuotannossa on lisäksi mukana valokuvaajia, videokuvaajia, graafikoita, järjestyksenvalvojia, ääni- ja valomiehiä, tuotantohenkilökuntaa, meikkaajia, maskeeraajia ja parturikampaajia. Yhteensä tapahtumaa on tuottamassa 74 nuorta.