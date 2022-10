Turun musiikkijuhlien avajais- ja päätöskonserttien ohjelmisto 2023 on julkaistu

Vuonna 2023 Turun musiikkijuhlilla on luvassa unohtumaton avajaiskonsertti, kun Mari Palo ja Aarne Pelkonen astelevat Turun konserttitalon lavalle

Sopraano Mari Palo ja baritoni Aarne Pelkonen lyövät hynttyyt yhteen ja heittäytyvät rakkauden virran vietäväksi. Illan aikana kuullaan Marille ja Aarnelle läheisiä rakkausaiheisia lauluja ja aarioita, säveltäjäniminä mm. Schumann, Mahler ja Mozart.

Mari Palo on yksi kysytyimmistä suomalaisista sopraanoista sekä kotimaisilla estradeilla että kansainvälisillä lavoilla. Monipuolisena taiteilijana Palo on valloittanut säteilevällä läsnäolollaan yleisöjä yli genrerajojen klassisesta lied- ja oopperaohjelmistosta kevyempään musiikkiin. Mari Palo toimii yhdessä Jukka Perkon kanssa Oulun Musiikkijuhlien taiteellisena johtajana. Tasavallan presidentti myönsi Pro Finlandia -mitalin vuonna 2019.

Baritoni Aarne Pelkonen on nuoren polven menestyneimpiä ja kysytyimpiä ooppera- ja konserttilaulajia Suomessa. Pelkonen on vieraillut oopperataloissa sekä konserttisaleissa ja festivaaleilla kotimaan lisäksi eri puolilla Eurooppaa. Suomessa hän on laulanut mm. Kansallisoopperan orkesterin, Radion Sinfoniaorkesterin, Tapiola Sinfonietan, Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin, Tampere Filharmonian ja Ylioppilaskunnan Laulajien solistina. Hän on tullut yleisölle tutuksi myös useiden tv-, radio- ja sosiaalisen median esiintymistensä kautta.

Pianistina konsertissa nähdään ja kuullaan Jukka Nykänen. Nykänen on erittäin monipuolinen muusikko, joka on työskennellyt paljon laulumusiikin, oopperan ja teatterin parissa, niin pianistina kuin säveltäjänäkin.Tässä upeassa konsertissa tullaan kuulemaan niin perinteistä klassista musiikkia kuin kevyempääkin ohjelmistoa.

To 10.8.2023 klo 18

Turun konserttitalo

Turun musiikkijuhlat vuonna 2023 tulee päättämään upea Lise Davidsen

Vuoden 2022 Turun musiikkijuhlat avannut Lise Davidsen saapuu vuonna 2023 uudestaan Turkuun. Päätöskonsertissa nähdään ja kuullaan Lise Davidsenin lisäksi Turun filharmonista orkesteria, jota johtaa kapellimestari José Miguel Pérez-Sierra.

Norjalaissopraano Lise Davidsenin maailmanvalloitus alkoi Plácido Domindon Operalia-kilpailun sekä Kuningatar Sonjan kilpailun voitoista 2015. Debyytit mm. Bayreuthissa, Aix-en-Provencen ja Glyndebournen festivaaleilla, Lontoon Royal Opera Housessa ja Wigmore Hallissa sekä Baijerin ja Wienin kansallisoopperoissa ovat keränneet ylistystä, ja Gramophone-lehti kirjoitti vuoden 2019 Strauss- ja Wagner-albumin yhteydessä Davidsenin olevan “yksi viime vuosien, ellei vuosikymmenten, suurimmista laulajalahjakkuuksista”.

Sukupolvensa merkittävimpiin espanjalaiskapellimestareihin kuuluva José Miguel Pérez-Sierra debytoi 2005 Galician sinfoniaorkesterin johtajana ja saavutti suosiota 2006 Pesaron Rossini-oopperafestivaalilla sen historian nuorimpana kapellimestarina. Sittemmin hän on johtanut mm. Espanjan, Italian, Portugalin ja Georgian merkittävimpiä orkestereita mm. Rossinin, Bellinin, Puccinin ja Verdin oopperoissa.

To 24.8.2023 klo 19

Turun konserttitalo

Kontratenori Franco Fagiolin ja Baselin kamariorkesterin Mozart-konsertti heinäkuulta 2023 perutaan kokonaan tuotannollisista syistä

”Tätä konserttia on pandemian takia nyt kahdesti siirretty vuodesta 2020 ja tuotannolliset syyt tarkoittavat nyt yksinkertaisesti sitä, että tällä hetkellä konsertin lipunmyynti on kärsinyt näistä siirroista niin paljon, että meidän ei tällä hetkellä ole kannattavaa toteuttaa tätä konserttia heinäkuussa 2023. Vaikka aikaa vielä on, on kansainvälinen vierailu aina tuotannollisesti iso kokonaisuus ja tällaisten hankkeiden osalta päätös toteuttamisesta tai peruuttamisesta on tehtävä kuukausia ennen. Moni muu kiertueen konserttipaikka on matkan varrella muutenkin vaihtunut eli emme ole mitenkään yksin Euroopassa tai tapahtumakentällä näiden haasteiden kanssa, kuten mediastakin saamme viikottain lukea. Tuomme Franco Fagiolin ja Baselin kamariorkesterin aivan varmasti vielä Turkuun, mutta tämän kiertueen osalta joudumme nyt arvioimaan tilanteen näin”, sanoo Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

Kaikkiin lipun ostaneisiin tullaan olemaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Lippujen palautus onnistuu 6.7.2023 saakka osoitteessa: https://web.lippu.fi/palautus/

Turun musiikkijuhlien vuoden 2022 päättää tunnelmallinen joulukonsertti

Vuoden 2022 ohjelmassa on vielä Turun musiikkijuhlien joulukonsertti la 17. joulukuuta klo 19 Turun konserttitalossa. Tuulin ja Waltterin joulu -konsertissa esiintyvät sopraano Tuuli Takala, baritoni Waltteri Torikka ja Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble kapellimestarinaan Marko Hilpo.

