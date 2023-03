Turun musiikkijuhlien ja Ruissalon Telakan yhteistyötapahtuma Telakka Unplugged saa ensi-iltansa perjantaina 17.3.

Telakka Unplugged -tapahtumakokonaisuus on uniikki elämys, joka sisältää Suomen eturivin artisteja akustisena, valoköynnöksiä, viinilaatikoita, räsymattoja, kynttilöitä ja saariston tunnelmaa läheisten ihmisten ympäröimänä. Taiteilijat tuodaan poikkeuksellisesti yleisön keskelle, jotta tapahtuman intiimiys ja tunnelma saadaan taattua.

Radio Helsingin tuottamassa Telakka Unplugged -radio-ohjelmassa Kasmir kuvailee tulevaa konserttia seuraavasti: ”Luvassa on kunnon vuoristorata täynnä erityisiä versioita kappaleista. Meillä ei ole taustanauhoja, joten kyseessä ei ole todellakaan peruskeikka missään nimessä. Sieltä puuttuu kaikki ne asiat, jotka sitä keikkaa kahlitsisivat. Me voimme tehdä mitä vaan ja me tehdäänkin mitä vaan.”

”Olemme innoissamme yhteistuotannosta Ruissalon Telakan kanssa. On inspiroivaa päästä kehittämään Turun kulttuurikenttää vahvan ja laadukkaan toimijan kanssa. Telakka Unplugged on Varsinais-Suomessa täysin uudenlainen avaus, joka sopii Turun musiikkijuhlien jo ennestään rohkeaan ja vahvaan ohjelmistoon”, kertoo Turun musiikkijuhlien myynti- ja markkinointipäällikkö Eveliina Salminen.

Ensiluokkainen illallinen ennen konserttia

Iltoihin on mahdollista yhdistää tunnelmallinen illallinen ennen konserttia Ruissalon Telakan Ravintola Tenlénissä. Tarjolla olevat musamenut ovat läpileikkaus Tenlénin á la carte -listan parhaista annoksista. Ravintolan henkilökunta on koonnut illan asiakkaille ainutlaatuisen makuelämyksen, joka istuu täydellisesti koko tapahtuman sisältöön.

Ruissalon Telakan ravintolatoiminnoista vastaava Nina Koiranen on innoissaan: ”Telakka Unplugged on loistava esimerkki yhteistyön voimasta. Turun musiikkijuhlien ja Radio Helsingin kanssa meitä yhdistää ennakkoluuloton ja nopea toiminta, haluamme luoda uutta ja yllättää asiakkaamme vuodesta toiseen. Uuden konseptin vieminen toteutusvaiheeseen on ollut vauhdikas ja hauska prosessi, jolle on taatusti jatkoa luvassa. Ympärivuotiseksi menestykseksi osoittautunut, kesäksi 2021 avautunut Tenlén BBQ & Smokery täydentää konserttielämyksen savustamokeittiön upeilla herkuilla. Nälkäisenä ei konserttiin kannata tai tarvitse mennä.”

Ravintolan nimi tulee Turun Veneveistämön viimeiseltä johtajalta – G.A. Tenléniltä (1881–1954). Gustaf vaikutti veistämöllä vuodesta 1904 aina kuolemaansa saakka, ja hän oli tärkeässä roolissa nykyisen Ruissalon Telakan tuolloisessa menestyksessä. Hänen aikakaudellaan Ruissalossa rakennettiin suurin osa Telakan historian huippuveneistä. Ystävien kesken ”Tellus” nautti lähes oraakkelimaista kunnioitusta nuorempien purjehtijoiden parissa, ja hänen muistokirjoituksestansa voi lukea meren ja veneiden olleen hänelle elämän sisältö ja tarkoitus.

Ravintola Tenlén haluaa vaalia G.A. Tenlénin arvokasta elämäntyötä ja perintöä, joten siksi ruokaa valmistetaan niin kuin Tenlén valmisti veneitä – intohimolla ja antaumuksella.