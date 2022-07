Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Klaus Mäkelä esittelee nuoren pianistilahjakkuuden suomalaiselle yleisölle

Martin James Bartlett on haasteita kaihtamaton sekä tulkinnoiltaan ikäisekseen harvinaisen kypsä ja elegantti pianisti. Bartlettilla on levytyssopimus yksinoikeudella Warner Classics -levymerkin kanssa. Hänen ensimmäinen sooloalbuminsa Love and Death, jolla on rakkauden ja kuoleman teemoihin pohjaavaa ohjelmistoa Bachista Prokofjeviin, sai loistavat arviot The Times, The Guardian ja The Sunday Times -lehdissä.

Sittemmin kuulijoita ja arvostelijoita ympäri maailman on ihastuttanut hänen Lontoon filharmonikkojen ja Joshua Weilersteinin kanssa levyttämänsä albumi Rhapsody, joka sisältää Rahmaninovin ja Gershwinin konserttoja. Tämä levy on saanut Gramophone-lehden Editor’s Choice -maininnan ja viiden tähden arvion BBC Music Magazine -lehdessä.

”Klaus Mäkelä on kaudellaan halunnut tuoda paljon kiinnostavia esiintyjiä Turkuun ja yksi nuorista ulkomaisista taiteilijoista on pianisti Martin James Bartlett, josta oli puhetta jo ihan kesän 2020 suunnittelun alkaessa. Hän on herättänyt laajaa huomiota kansainvälisesti ja uskomme, että hänestä tullaan tulevaina vuosina kuulemaan paljon. Hänen piti esiintyä meillä siis jo kaksi vuotta sitten, mutta olemme hyvin ylpeitä, että tämä odotettu konsertti vihdoin toteutuu”, kertoo Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

Konsertin tiedot ja ohjelma:

Ti 23.8.2022

klo 18:00, Sigyn-sali

Martin James Bartlett, piano

J.S. Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 (arr. Busoni)

J.S. Bach: Jesu, Joy of Man’s Desiring (arr. Hess)

Rameau: Suite in A minor (RCT 5): Gavotte et six doubles

Haydn: Piano Sonata No.31 in A flat major, Hob XVI: 46

Wagner: Tristan und Isolde, WWV.90: Liebestod (arr. Liszt)

Rachmaninoff: Where Beauty Dwells (arr. Wild)

Rachmaninoff: Vocalise, Op.34, No.14 (arr. Wild)

Ravel: La valse, M.72

Kesto 1h, ei väliaikaa.