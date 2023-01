Turun musiikkijuhlien vuoden 2023 ohjelmisto julki

Turun musiikkijuhlien (TMJ) taiteellisena johtajana toimi v. 2019-2022 kapellimestari Klaus Mäkelä ja hänen ideoitaan tullaan hyödyntämään vielä v. 2023, koska monet upeat konsertit, jotka hän suunnitteli, eivät voineet pandemian takia nähdä päivänvaloa aiemmin.

Pääosin vuosi 2023 koostuu kuitenkin uusista avauksista ja konsepteista, joita on suunniteltu yhteistyössä sekä kansainvälisten että paikallisten kumppaneiden kanssa. Turun musiikkijuhlien ohjelmiston ideana on tarjota yleisölle uniikkeja ja elämyksellisiä konsertteja. TMJ hakee uutta taiteellista johtajaa vuoden 2023 aikana vuodelle 2024 ja siitä eteenpäin. Tästä tiedotetaan asian edetessä ja uusi taiteellinen johtaja saa aikanaan olla myös Turun musiikkijuhlien puolelta avaamassa Turun uutta musiikkitaloa.

Kansainvälisiä ja kotimaisia tähtiä

TMJ:n kevätkausi alkaa 6. helmikuuta, jolloin Katedraali soi -viikon avajaiskonserttimme aloittaa Tuomikirkon upean musiikillisen viikon. Turun musiikkijuhlien tuottamassa konsertissa esiintyvät Turun sellokilpailun 2022 voittaja ja yleisön suosikki Tatu Kauppinen ja Tampereen pianokilpailun 2021 voittaja David Munk Nielsen. Molempien ura on kansainvälisessä nosteessa ja heitä tullaan kuulemaan myös kesän ohjelmistossa. Tuomiokirkossa esiintyy maaliskuussa Jukka Perko & Virtuosi de Kuhmo -orkesteri ja toukokuussa kansainvälisesti palkittu Belcea -jousikvartetti. Helmikuussa Turun musiikkijuhlien vieraaksi tulee monipuolinen muusikko Irina Björklund, joka nähdään Turun konserttitalolla.

Maaliskuussa Turun musiikkijuhlien ja Ruissalon Telakan yhteistuotanto Telakka Unplugged saa ensi-iltansa, kun laulaja Kasmir ja pianisti Lasse Piirainen valloittavat akustisella konsertilla Ruissalon tapahtumatelakan ja samaa valloitusta jatkaa Yona (trio) huhtikuussa. Näihin konsertteihin on mahdollista yhdistää Ravintola Tenlénin herkulliset maistelumenut.

Elokuisen festivaalin esiintyjien joukossa on kymmeniä konsertteja ja satoja upeita taitelijoita. Turun musiikkijuhlat on erittäin ylpeä siitä, että maailmankuulu viuluvirtuoosi Anne-Sophie Mutter saapuu Turkuun elokuussa orkesterinsa Mutter´s Virtuosi kanssa.

Elokuun avajaiskonsertissa 10.8. kuullaan sopraano Mari Paloa ja baritoni Aarne Pelkosta. Avajaisten jälkeen festivaali on täynnä uniikkeja konsertteja, joihin voi tutustua uunituoreesta esitteestä. Päätöskonsertin 24.8.2023 tähtenä loistaa norjalaissopraano Lise Davidsen, joka esiintyy yhdessä Turun filharmonisen orkesterin kanssa.

Kesällä 2023 Turun musiikkijuhlat tuottaa erillisenä isona yleisötapahtumana Turku 2029 säätiön rahoittaman Turku Love Kauppatori-päivän 12.8.2023. Ohjelman aloittaa Lasten tiedekysymykset -konsertti, jonka pohjalta on tehty Emma-voittajaksi lastenmusiikin sarjassa noussut levy. Tämä toteutetaan yhteistyössä Puolalan koulun musiikkiluokkien kanssa. Iltapäivän tunteina svengaa Turku LOVE -konsertti, joka perustuu supersuosittuun Suomi LOVE-televisiosarjaan. Lisänä tulee olemaan myös paljon muuta ohjelmaa, jossa uudistetun torin historia ja tulevaisuus kohtaavat.

Kokonaisvaltaisia elämyksiä kiinnostavissa paikoissa – jotain vanhaa ja paljon uutta

Turun musiikkijuhlien ohjelmistossa hyödynnetään sekä yleisön rakastamia totuttuja konserttipaikkoja että uusia paikkoja Turun ja Varsinais-Suomen alueelta. Isoja konserttisalejamme ovat vuonna 2023 muun muassa Turun konserttitalo, Turun linna, Tuomiokirkko, Turun tori, Paimion parantola, Ruissalon tapahtumatelakka ja Sibelius-museo. Intiimit Johanna Oraksen kotikonsertit, arkkipiispan kotikonsertit, Aino ja Jarkko Ruoholan kotikonsertti ja designpariskunta Saanan ja Ollin kotikonsertit ovat kiinnostavia helmiä ohjelmassa.

TMJ on kehittänyt kulttuurimatkailua ja uudenlaista konseptointia: keskiössä olevan klassisen musiikin ympärille on mietitty esimerkiksi kiinnostavien henkilöiden, arkkitehtuurin, historian tai ruokakulttuurin näkökulmista konserttia täydentävää sisältöä. Konserttipaikkamme tarjoavat todella muutakin kuin vain paikan musiikille; tilojen historialliset kerrostumat ja tarinat avaavat yleisölle ja esiintyjille kokonaisvaltaisia elämyksiä. Esimerkiksi Sibeliuksen suhteesta Turkuun on laajasti tutkimusta, josta säveltäjä Lauri Mäntysaari ammensi TMJ:n kehittämistyötä varten poimintoja vuonna 2022 yhteistyössä Sibelius-museon kokoelmaintendentti Sanna Linjama-Mannermaan kanssa. Koko selvitys on luettavissa TMJ:n kotisivuilla samoin kuin esimerkiksi Paimion parantolan osalta tietoa on kerätty arkkitehtuurista.

Tavoitteena kestävä kulttuurituotanto

Musiikkijuhlat lähti vuonna 2022 mukaan Visit Finlandin/Business Finlandin Sustainable Travel Finland -polkuun. TMJ on aloittanut Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-ympäristösertifikaatin suorittamisen. Tavoitteena on arvioida omaa toimintaa sekä oppia ulkopuolisen auditoijan näkemyksistä, vahvistaa osaamista ja nostaa kansainvälisestikin profiiliamme kestävänä festivaalina. Tähän liittyy laaja toimintatapojen miettiminen yhdessä alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden ja yleisön kanssa.