Turun musiikkijuhlien Xabier Anduagan resitaali perutaan

Klaus Mäkelän viimeistä kertaa suunnittelema Turun musiikkijuhlat käynnistyy maanantaina 12.8.2022 10:43:11 EEST | Tiedote

Huippusopraano Lise Davidsen ja pianisti Leif Ove Andsnes avaavat virallisesti Turun musiikkijuhlat maanantaina 15. elokuuta 2022. Festivaalin viimeinen konsertti kuullaan 28.8., kun amerikkalaisbaritoni Thomas Hampson ja pianisti Vlad Iftinca esittävät vapausteemaisia melodioita Songs of America -konsertissa. Ohjelmiston on viimeistä kertaa suunnitellut festivaalin taiteellinen johtaja Klaus Mäkelä. Perinteisten konserttien lisäksi mukana on uusia yhteistyötuotantoja, joita on haluttu erityisesti pandemian aikana kehittää ja joita tullaan tulevaisuudessakin kuulemaan.