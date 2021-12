TURUN NMKY:N ALUEELLISESTI VAIKUTTAVA TYÖ NUORTEN HYVÄKSI JATKUU RAHAPELITOIMINNAN TUOTOISTA JAETTAVIEN AVUSTUSTEN TURVIN

Vuoden 1945 joulusaarnaa Martin kirkossa 2.12.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Joulu – kuinka monenlaisella 'äänellä ja äänenpainolla tuo sana taaskin on lausuttu. Se on minulle hieno ja kallisarvoinen sana. ”Taata” eli Frans Emil Sillanpää kirjoitti ja luki joulupakinoitaan radiossa jouluisin vuosina 1945-1963. Alun teksti on pakinasta vuodelta 1948. Turun NMKY:n Aura Brass Band ja teatterinjohtaja Mikko Kouki ovat 10 vuoden ajan esittäneet joulun alla Taatan joulusaarnaa yhteisproduktiona, jossa Brass Band soittaa jouluista musiikkia ja Kouki lukee saarnastuolissa Sillanpään tekstiä.