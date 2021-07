Turun Osuuskaupalla vahva alkuvuosi: Myynti kasvoi lähes 10 prosenttia

Jaa

Turun Osuuskaupan tammi–kesäkuun veroton vähittäismyynti oli 322,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 9,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

- Alkuvuoden myynti lähes kymmenen prosentin kasvulla on erittäin hyvä suoritus. Erityisesti myynti kasvoi liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa sekä marketkaupassa. Koko Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismyynti kasvoi kesäkuun loppuun mennessä 3,9 prosenttia, kun meillä päivittäistavarakauppa kasvoi hienot 8,4 prosenttia. Ihmisten liikkumisen lisääntyminen ja rajoitusten purku vauhdittivat liikennemyymälä- ja polttonestekaupan myynnin 16,5 prosentin kasvuun. Matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä tavaratalokauppa kärsivät edelleen koronakriisistä. Sen sijaan kesä on tuonut selvän piristysruiskeen ravintoloihin ja hotelleihin. Hotelleissa loppukesä on käytännössä loppuunmyyty, Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen kertoo.

Myynti toimialoittain

Veroton vähittäismyynti 1-6/2021 M€ 1-6/2020 M€ Ero edv. % Turun Osuuskauppa 322,5 295,8 +9,1% Marketkauppa 263,0 242,1 +8,6% Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa 6,2 6,7 -7,4% Matkailu- ja ravitsemiskauppa 9,8 9,6 +3,1% Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 43,5 37,4 +16,5%

Marketkaupan myynnin kehitys jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja edellisvuoteen verrattuna myynti kasvoi 8,6 prosenttia ollen 263,0 miljoonaa euroa (edv. 242,1 M€). Pitkäjänteinen palveluiden ja verkoston vahvistaminen, ruoan verkkokauppa, aukiolojen laajentaminen, ruokakorin pysyvä edullisuus sekä myymäläkuntoisuuden systemaattinen parantaminen pitivät marketkaupan hyvässä vauhdissa.

Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan myynti oli 6,2 miljoonaa euroa (edv. 6,7 M€) ja se jäi edellisvuodesta 7,4 prosenttia. Käyttötavarakauppa kärsii edelleen koronapandemian vaikutuksista ja Turun keskusta-alueen rakennustyöt haastavat Wiklund-keskuksen toimintaa.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli 9,8 miljoonaa euroa (edv. 9,6 M€) ja se kasvoi edellisvuodesta 3,1 prosenttia. Kevään koronasulku rasitti matkailu- ja ravitsemiskaupan alkuvuotta ja vaikutti myynnin kehitykseen.

Liikenne- ja polttonestekaupassa myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten, 16,5 prosenttia. Myynti oli 43,5 miljoonaa euroa (edv. 37,4 M€). Myynnin kasvuun vaikuttivat paitsi lieventyneet koronarajoitukset ja ihmisten liikkumisen lisääntyminen, myös polttonesteiden hinnan nousu.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Antti Heikkinen, puh. 010 764 4003