Turun Osuuskaupalle uusi S-market Kauppakeskus Manhattaniin

Turun Osuuskauppa avaa uuden S-marketin alkukeväästä 2020 Kauppakeskus Manhattaniin nykyisen K-Supermarketin paikalle.

- Meillä on käynnissä 45 miljoonan investoinnit marketkauppaan ja tavoitteenamme on vahvistaa markkinaosuuttamme Turun alueella. Etsimme siis koko ajan aktiivisesti uusia liikepaikkoja. Seuraavien vuosien aikana kehitämme voimakkaasti marketverkostoamme ja tuomme palveluja sellaisille alueille, joilla meillä ei vielä ole kattavaa verkostoa. Palvelutarjontamme Pitkämäen alueella on toistaiseksi ollut heikkoa ja tartuimme luonnollisesti tilaisuuteen, kun S-marketille sopiva liikepaikka tuli tarjolle, kertoo toimialajohtaja Mikko Rauhanen Turun Osuuskaupasta.

Uuden kaupan avausta suunnitellaan alkuvuoteen 2020 ja henkilökunnan rekrytoinnit käynnistyvät tulevan syksyn aikana. S-market työllistää noin 30 henkilöä.

- Uudesta S-marketista tehdään monipuolinen, palveleva ja herkullinen ruokakauppa, jonne tuodaan erinomainen asiakkaiden toiveisiin vastaava ruoka- ja palvelutarjonta. Ammattitaidon ja ruokakulttuurin edistämisen takeeksi kauppaan haetaan Rotisseurs-kilpeä, Rauhanen toteaa.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Rauhanen, puh. 010 764 4062