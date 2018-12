Turun Osuuskaupan hallitus ja hallintoneuvosto vuodelle 2019

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 13.12.2018 Turun Osuuskaupan hallituksen kokoonpanon vuodelle 2019:

Matti Manner, laamanni, asianajaja, Turku (pj.)

Risto Rinne, vuorineuvos, Naantali (varapj.)

Satu Ahomäki, johtaja, Turku

Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, Turku

Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja, Kaarina

Sanna-Maria Sarelius, toimitusjohtaja, Turku

Hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan. Puheenjohtajana jatkaa Matti Manner ja varapuheenjohtajana Risto Rinne.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja vaihtuu

Turun Osuuskaupan edustajisto nimitti 21.11.2018 pitämässään kokouksessa Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston vuodelle 2019. Uusina hallintoneuvostoon valittiin Janina Andersson Turusta, Sari Majuri Turusta sekä Petri Uggeldahl Turusta.

MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Janina Andersson on toiminut Turun Osuuskaupan edustajistossa vuodesta 2009 alkaen. Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n Turun aluetoimiston toimitsija Sari Majuri on toiminut hallintoneuvostossa aikaisemmin henkilöstön edustajana vuosina 1998-2012 ja edustajistossa vuodesta 2008 alkaen. Turun kaupungilla ympäristötarkastajana työskentelevä Petri Uggeldahl on toiminut Turun Osuuskaupan edustajistossa vuodesta 2012 alkaen.



Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto 2019:



Aalto Hannu, Naantali

Ahala Kirsti, Vehmaa

Ahola Pasi, Turku

Andersson Janina, Turku

Eklund Riitta, Turku (varapj.)

Ek-Marjamäki Teija, Loimaa

Granskog Maria, Parainen

Hölsö Jaana, Paimio

Junkola-Lehtonen Maija, Uusikaupunki

Kàven Sirkka-Liisa, Turku

Kuvaja Kimmo, Uusikaupunki

Kärkkäinen Jukka, Turku

Liuksa Riitta, Naantali

Maisila Päivi, Mynämäki

Majuri Sari, Turku

Mikkola Mari, Lieto

Moisio Ulla-Maija, Turku

Mäkelä Vuokko, Turku (henkilökunnan edustaja)

Nordqvist Harry, Turku

Ojala Reima, Turku

Rantanen Mika, Kaarina (pj.)

Rasi Jarmo, Loimaa

Uggeldahl Petri, Turku

Walker Christopher, Turku (henkilökunnan edustaja)

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on kokouksessaan 13.12.2018 valinnut keskuudestaan hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodelle 2019. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin 1.1.2019 alkaen johtava rehtori, KM Mika Rantanen Kaarinasta. Rantanen on toiminut Turun Osuuskaupan hallintoneuvostossa vuodesta 1999. Vuosina 1996-1999 Rantanen oli TOK:n edustajiston jäsen. Varapuheenjohtajana jatkaa Riitta Eklund.

