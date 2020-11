Turun Osuuskaupan hallitus vuodelle 2021

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 3.11.2020 Turun Osuuskaupan hallituksen kokoonpanon vuodelle 2021:

Tapio Peltomäki, kauppatieteiden maisteri, Turku (pj.)

Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, Turku (varapj.)

Maija Junkola-Lehtonen, toimitusjohtaja, Uusikaupunki

Kati Kivimäki, toimitusjohtaja, Helsinki

Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja, Kaarina

Sanna-Maria Sarelius, toimitusjohtaja, Turku



Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Peltomäki ja varapuheenjohtajaksi Jukka Rinnevaara.

Hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä, Maija Junkola-Lehtonen Uudestakaupungista, Kati Kivimäki Helsingistä ja Tapio Peltomäki Turusta.

Uusista hallituksen jäsenistä Maija Junkola-Lehtonen toimii Skulle Implants Oy:n toimitusjohtajana. Junkola-Lehtonen on ollut pitkään myös TOK:n hallintoneuvoston jäsen. Kati Kivimäki on Mall of Triplan toimitusjohtaja. Tapio Peltomäki toimi Turun Tilikeskus Oy:n omistaja-yrittäjänä syyskuuhun 2018 saakka, jonka jälkeen hän on keskittynyt useiden yritysten ja yhteisöjen hallitustyöhön.

Nykyisen hallituksen jäsenistä laamanni, asianajaja Matti Manner, johtaja Satu Ahomäki ja vuorineuvos Risto Rinne eivät olleet enää käytettävissä TOK:n hallitusta nimitettäessä.

Lisätietoja:

Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen, puh. 0400 260 419, mika.rantanen@sok.fi