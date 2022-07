Turun Osuuskaupan myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 10 prosenttia

Axel W tuo tuulahduksen eurooppalaista ravintolakulttuuria Turun kauppatorille 30.5.2022 12:01:25 EEST | Tiedote

Wine Bar Axel W on rento eurooppalaishenkinen all day -kortteliravintola, joka avaa ovensa Wiklundin katutasossa 1.6. Elämää täynnä oleva Turun Kauppatorin jatke kutsuu viinille, kahville ja lounaalle. Wiklundin katutasoon avataan samanaikaisesti myös uusi Hesburger. - Axel W:n sijainti kauppatorin laidalla ja Wiklundin palvelutarjonnan yhteydessä on mitä parhain. Se jatkaa torin leppoisaa tunnelmaa ja toimii houkuttelevana porttina Wiklundille. Ravintolan sisustus on kepeä ja persoonallinen. Tunnelma on sekoitus eurooppalaista kulmaravintolakulttuuria, turkulaisuutta, tuttavallisuutta ja lämmintä persoonallista palvelua, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata kuvailee uutta ravintolaa. Wine Bar Axel W on ennen kaikkea houkutteleva viiniravintola, mutta se tarjoilee juomien ohella myös pientä purtavaa. Axelin versio suositusta klassikosta, Toast Skagenista, on varma valinta. Voit herkutella myös tapaslajitelmilla sekä ruokaisilla ja herkullisilla salaateilla. Aamu- ja iltapäiväkahvin kaveri