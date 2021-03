Turun Osuuskaupan ravintolat laajasti take away -myyntiin

Turun Osuuskaupassa 13 ravintolaa ja hotellien aamiaispalvelut siirtyvät take away -myyntiin 8.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. 11 ravintolaa ja Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone suljetaan väliaikaisesti. Majoitustoiminta muissa hotelleissa jatkuu normaalisti. Toiminnan supistamisella ei ole henkilöstövaikutuksia.

- Ymmärrämme hyvin koronatilanteen vakavuuden ja noudatamme tarkasti viranomaisohjeita sekä seuraamme koronatilanteen kehittymistä. Luonnollisesti hallituksen esittämä kolmen viikon ravintolasulku on meille kuitenkin iso takaisku. Matkailu- ja ravitsemiskauppa ovat sinnitelleet jo vuoden erittäin haasteellisessa toimintaympäristössä. Toivon, että koronatoimenpiteet purevat ja pääsemme pian jälleen normaaliin toimintaan, toteaa matkailu- ja ravitsemiskaupasta vastaava toimialajohtaja Mikko Eskelinen Turun Osuuskaupasta.

Turun Osuuskaupan ravintoloista suurin osa siirtyy take away -myyntiin 8.3.2021 alkaen, mutta 11 ravintolaa suljetaan väliaikaisesti. Lisäksi suljetaan Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone. Muut Turun Osuuskaupan hotellit pysyvät toistaiseksi kokouspalveluita lukuun ottamatta auki. Hotelleissa aamiaiset ja ruokailut järjestetään niin ikään take away -periaatteella.

Oman take away -myynnin lisäksi useat Turun Osuuskaupan ravintolat ovat mukana Foodoran, Woltin sekä Resquen palveluissa. Trattoria Wiklundilla on myös oma verkkopalvelu, syökotona.fi, josta ruokaa saa tilattua kätevästi.

Ruokakaupat ovat avoinna normaalisti ja palvelevat laajoin aukioloin. Myös ruoan verkkokauppa helpottaa ruokaostosten tekoa. ABC liikennemyymälät ovat avoinna normaalein aukioloajoin ja kahvilatuotteita voi ostaa mukaan. ABC Koulukadulta voi lisäksi tilata ABC-ravintolan a’la carte -annoksia ABC-mobiililla tai Foodoran kautta. Liikennemyymälöiden yhteydessä toimivat Hesburgerit palvelevat take away -periatteella. Polttonesteautomaatit sekä ABC-marketit ovat avoinna normaaliin tapaan.

− Ravintolatyö vähenee nyt väliaikaisesti, mutta ruokakaupoissamme tarvitaan edelleen lisää työvoimaa. Jo viime keväänä majoitus- ja ravitsemiskaupan ammattilaisemme hyppäsivät rohkeasti uusien haasteiden pariin marketkaupan puolelle. Ketään ei lomautettu ja työt jatkuivat kaikilla. Samalla mallilla menemme myös nyt ja kaikkien työt jatkuvat ravintoloiden sulusta huolimatta, Mikko Eskelinen kertoo.

Toimipaikkojen ajantasaiset aukioloajat löytyvät helpoimmin verkkosivuilta www.tok.fi, ravintoloiden osalta osoitteesta www.raflaamo.fi ja hotellien osalta osoitteesta www.sokoshotels.fi.

