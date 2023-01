Turun Osuuskaupan suurin investointi vuonna 2023 - Prisma Mylly uudistuu jouluun mennessä

- Prisma Mylly avattiin reilut 20 vuotta sitten. Matkan varrella kauppaa on remontoitu ja uudistettu pala kerrallaan, mutta nyt on aika päivittää konsepti kokonaisuudessaan nykyaikaiseksi. Prisma Myllyn investointi kohoaa kaikkinensa yli kuuteen miljoonaan euroon ja se on Turun Osuuskaupan suurin yksittäinen investointi tänä vuonna, kertoo Prisma-ketjujohtaja Ville Ämmälä.



Uudistuksessa huomio on paitsi hyvässä asiakaskokemuksessa, myös talotekniikassa ja energia-asioissa. Prismaan tulee uusi C02-kylmälaitos ja ovelliset kalusteet sekä tehokas lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla pystytään hyödyntämään kylmäjärjestelmän lauhde-energia rakennuksen lämmittämiseen. Myös muuta talotekniikkaa ajanmukaistetaan. Muutokset edistävät osaltaan S-ryhmän tavoitetta olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuoden 2025 loppuun mennessä

Helppoa asiointia – verkossa tai kivijalassa

- Ruoan verkkokauppa on asiakkaiden suosiossa ja sen suosio kasvaa edelleen. Tällä hetkellä ruoan verkkokaupan myynti on yli kymmenen prosenttia Prisma Myllyn päivittäistavarakaupan liikevaihdosta. Uudistuksen yhteydessä ruoan verkkokauppa saa uudet tilat ja jatkossa asiakkaat voivat noutaa ostoksensa kätevästi suoraan lokerikosta, kertoo Prisma Myllyä pyörittävä ryhmäpäällikkö Lasse Pitkänen.

Asiakkaan mahdollisuudet asioida sujuvasti ja nopeasti paranevat myös kivijalassa uuden Kerää ja skannaa -palvelun myötä. Tampereentien Prismasta tuttu Kerää & Skannaa on konsepti, jossa asiakas voi kerätä ostoksensa suoraan ostoskasseihin ja skannata ne jo myymälää kiertäessään. Näin kassalla asiointi on sujuvampaa, kun ostoksia ei nosteta enää erikseen kassahihnalle. Myös koko Prisman kassalinja uusitaan ja samalla kasvatetaan pikakassojen määrää. Jatkossa Prisma Myllystä löytyykin yhteensä kymmenen pikakassaa, joista neljä on takahihnallisia.



Helpon ja sujuvan asiointikokemuksen lisäksi valikoimiin tuodaan uutuuksia.

- Ruokatorin tarjontaa täydentävät palvelutarjoajien omat pisteet, jotka yhdessä muodostavat houkuttelevan ja palvelevan kokonaisuuden Ruokatorin ympärille. Omat pisteensä saavat muun muassa Perniön Kebab ja Fazerin myymäläleipomo. Itsudemon sushibuffet ja bowlit sekä Herkkumestareiden juustot ja lihavalmisteet jatkavat valikoimissa edelleen. Monkey Donut taas on herkkusuiden odottama makea uutuus, jonka tuomme kauppaan, kertoo Lasse Pitkänen.

Kauneuden ja hyvinvoinnin osastoa uudistetaan isosti ja se muuttaa näkyvälle paikalle päivittäistavaraosastolla. Samalla valikoimat kasvavat aiemmasta. Lisäksi kaupan sisälle tulee uusi Finlaysonin shop-in-shop. Käyttötavarassa uudistuksesta on saatu jo hiukan esimakua, sillä uusi retkeilijöiden tarpeisiin vastaava Outdoor-osasto avattiin noin vuosi sitten. Muutoin jo entuudestaan tutut osastot säilyvät jatkossakin, mutta niitä päivitetään nyt entistä selkeämmiksi.

Prisman Myllyn yhteydessä palveleva kahvila Kulman Kuppila saa vuoden aikana uuden ilmeen. Lisäksi S-Pankki on jo alkuvuodesta saanut uudet tilat ja uusi, säkkikaupalla tölkkejä ja muovipulloja kerrallaan hotkaiseva R1-pullonpalautusautomaatti on otettu käyttöön parkkihallin puoleisella pullonpalautuspisteellä.

– Rakennamme asiakasomistajille nykyaikaista ja palvelevaa myymälää ja panostamme vahvasti asioimisen helppouteen. Kysymme lähiaikoina myös asiakkailtamme Facebookissa, mitä he uudistukselta odottavat. Kaikkea ei ole siis vielä päätetty, vaan haluamme tehdä tätä uudistusta yhdessä asiakkaidemme kanssa, jatkaa Pitkänen.

Prisma Mylly palvelee tutuin aukioloajoin koko uudistuksen ajan.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, Prisma-ketjujohtaja Ville Ämmälä, puh. 010 764 4052

Turun Osuuskauppa, ryhmäpäällikkö Lasse Pitkänen, puh. 010 764 3655