Turun Osuuskauppa hakee uutta toimitusjohtajaa

Sale Puutori on Turun keskustan suurin Sale-myymälä 29.3.2023 12:01:52 EEST | Tiedote

Sale Puutori avataan torstaina 30.3.2023 klo 10. Brahenkadulla aivan Puutorin kupeessa sijaitseva Sale tarjoaa asiakkailleen monipuolisen peruselintarvikkeiden valikoiman, runsaasti take away -tuotteita ja laajat aukioloajat. - Olemme kehittäneet vahvasti päivittäistavarakaupan myymäläverkostoa Turun alueella. Sale Puutori on Turun Osuuskaupan 28. Sale-myymälä ja yksistään Turun keskusta-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä meillä on nyt 10 Sale-lähikauppaa. Lähikauppojen valtteja ovat helppo saavutettavuus, pitkät aukiolot, asiakastarpeeseen osuva valikoima ja ennen kaikkea hyvä asiakaspalvelu. Keskusta-alueen kaupat palvelevat hyvin esimerkiksi iäkkäitä, opiskelijoita ja ylipäänsä autottomia lähialueiden asukkaita. Lisäksi erilaiset oheispalvelut, kuten pakettiautomaatit, helpottavat asiakkaiden arkea ja niiden merkitys korostuu erityisesti harvemmin asutuilla alueilla. Luonnollisesti meidän on pidettävä huolta myös kilpailukykyisestä hintatasosta, kertoo ketjujohtaja Olli Saar