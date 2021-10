Turun Osuuskauppa Suomen innostavimpien työpaikkojen joukkoon

- Meillä sanonta ”henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara” ei ole klisee, vaan tosiasia. Viimeisten vuosien aikana olemme määrätietoisesti kehittäneet muun muassa työterveyshuollon palveluita, henkilökunnan vaikuttamis- ja palautekanavia, esihenkilöiden johtamisvalmiuksia sekä ottaneet koko henkilökunnan kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. Iso henkilöstöteko oli sekin, että koronapandemian ollessa pahimmillaan, emme lomauttaneet tai irtisanoneet yhtäkään henkilöä, vaikka lähestulkoon kaikki hotellimme ja ravintolamme olivat suljettuina. Henkilökuntamme sai myös ylimääräisen koronapalkkion äärimmäisestä venymisestä ja joustamisesta haastavassa tilanteessa, henkilöstöjohtaja Terhi Lautkankare Turun Osuuskaupasta kertoo.

Turun Osuuskaupan vastikään tehdyn työyhteisötutkimuksen tuloksissa oli huimaa nousua ja tulos oli osuuskaupan kautta aikojen korkein. Erityisen hyviä arviointeja Turun Osuuskaupan henkilöstö antaa henkilöstön kuuntelemisesta, strategian ja tulevaisuuden näkymien viestinnästä sekä henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimisesta. Henkilöstöllä on myös vahva luottamus johdon päätöksentekokykyyn. Tuoreen tutkimuksen mukaan 81 prosenttia tokkilaisista suosittelisi Turun Osuuskauppaa työpaikkana. Tutkimus toteutettiin alkusyksystä ja vastausprosentti oli 86,5 prosenttia.

- Olemme todella iloisia, että olemme nyt Suomen innostavimpien työpaikkojen joukossa. Ennen kaikkea tämä on tunnustus ja kiitos henkilökunnallemme. He ovat yhdessä rakentaneet työyhteisöjä, joissa on hyvä yhteishenki ja ihmiset voivat hyvin. Meille on todella tärkeää, että henkilöstö viihtyy työssään. Iso kiitos kaikille tokkilaisille, Lautkankare summaa.

Turun Osuuskaupassa työskentelee lähes 2 300 kaupan ja palvelualan ammattilaista, joista yli 60 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Koko henkilökunta on kannustepalkitsemisen piirissä ja nauttii S-ryhmän monipuolisista henkilöstöeduista.

