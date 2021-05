Turun Suurterassi aukeaa lauantaina 15.5.

Jaa

Hyviä kokemuksia kartuttaneet suurterassit eivät ole enää vain kokeiluja, vaan ovat tulleet jäädäkseen – kesän ensimmäinen yhteisterassi aukeaa Turkuun tällä viikolla. Viime kesänä onnistuneet suurterassikokeilut osoittivat, että kohtaamispaikkoja keskellä kaupunkia kaivataan. Turun kulttuurihistroriallisesti arvokkaaseen Tuomiokirkonpuistoon levittäytyvä Kirkkopuiston Terassi aukeaa lauantana 15. toukokuuta klo 12. Yhteisterassi tullaan toteuttamaan ainakin seuraavina kolmena kesänä.

Helsingissä ja Turussa viime vuonna järjestetyt suurterassit ovat kipinöineet jatkoa tänäkin vuonna ja innoittaneet myös muita kaupunkeja yhteisterassihankkeisiin.

Turun Kirkkopuiston Terassi keräsi viime vuonna yli 76 500 kävijää heinä–elokuun aikana. Tänä vuonna terassialue on auki toukokuusta elokuulle, ja kävijämääräksi arvioidaan yli 120 000 kävijää.

– Viime vuoden yhteisterassikonsepti oli luova keino tuoda eloa epidemiarajoitusten runtelemalle ravintola-alalle. Ideologiamme on kuitenkin suurempi: näemme, että elämäniloa ja monimuotoista kaupunkikulttuuria kaivataan muulloinkin kuin vain poikkeusvuosina. Luomme kaupunkilaisille uusia tapoja kokea tuttu ympäristö ja samalla tavata ihmisiä eurooppalaiseen piazza-tyyliin kaupungin ytimessä, kertoo Kirkkopuiston Terassin tuottaja Samuli Pasanen.

Paikalliset yrittäjät, yhdistykset ja kulttuuriväen yhteen sitova terassitoteutus asettuu osaksi Turun Vanhankaupungin laajempaa kehittämistä. Turun historialliselle keskustalle on laadittu tänä keväänä kehittämissuunnitelma, jonka tarkoitus on nostaa historiaa ja lukuisia tarinoiden kerroksia huokuva kaupunkimiljöö takaisin arvoiseensa asemaan sekä vetovoimaisena matkailukohteena että kaupunkilaisten kohtaamisten keskuksena.

Ilmastotekoja hiilineutraalin kaupungin eteen

Osaksi Tuomiokirkontorille ja osaksi puistomiljööseen sijoittuva yhteisterassi pitää tärkeänä, että kaupunkien vehreät keitaat säilyvät tulevaisuudessakin elinvoimaisina. Kirkkopuiston Terassin kummi, teknologiayritys Reaktor mahdollistaa alueen logiistiikan järjestämisen sähköauton voimin ja tukee hiilineutraaliuteen tähtäävien tekojen saavuttamista. Kirkkopuiston Terassi on osa ilmastojoukkuetta, jonka tavoite on hiilineutraali Turku vuonna 2029.



”Terassi on myös esimerkki positiivisesta lähestymisestä ilmastokriisin huomioonottamisessa, vaikeampien asioiden keskellä. Vähän teknologiaa, vehreyttä keskelle kaupunkia ja vanhaa kunnon talkoohenkeä. Samaa reseptiä voi käyttää isommassakin mittakaavassa”, kertoo Reaktorin ilmastojohtaja Niko Kavenius.

Kiertotalouteen kannustaminen näkyy terassialueella myös pieninä konkreettisina yksityiskohtina, kuten vanhoille viinitynnyreille uuden elämän antamisena kukkalaatikoina ja puisto-oleskelussa istumapaikkoina käytettävinä mattoina, jotka on luotu vaateteollisuuden leikkuujätteistä.

Kaupunkilaiset pääsevät lisäksi kesän aikana osallistumaan kollektiiviseen kaupunkiviljelyprojektiin, joka toteutetaan yhteistyössä Dodo ry:n, Valonian ja Turun kaupungin kanssa.

Ulkoilmaterassi työllistää yli 60 ravintola-alan työntekijää

Viime vuoden tapaan yhteisterassilla tulee olemaan seitsemän ravintolatoimijaa samanaikaisesti.

Osa toimijoista vaihtuu kesän aikana, joten muuttuva ravintolakattaus tarjoaa useammalle ravintolayrittäjälle mahdollisuuden paikata kassavirtaa piinaavan vuoden jälkeen. Yhteisterassi työllistää yli 60 henkeä kesän aikana.

– Juomatoimijoina meillä on koko kesän cocktailbaari, viinibaari ja paikallinen panimo. Turun tulevan kauppatorin kahvilatoimijaksi valittu kahvila Otava tarjoaa myös koko kesän läpi perinteisiä kahvilatuotteita. Ruokapalettimme tulee puolestaan vaihtumaan: alkukesän saamme herkutella aasialaishenkisellä ruoalla, kuten bao buneilla ja dumplingseilla, meksikolaisella ruualla ja roomalaistyylisillä palapitsoilla. Heinäkuussa kattaus muuttuu avotulella valmistettuihin burgereihin, japanilaiseen makumaailmaan ja pieteetillä valmistettuun kasvisruokaan, Samuli Pasanen kertoo.

Perheen pienimmille kesäkahvila Otava valmistaa yhteistyössä Muru Baby Foodsin kanssa luomuraaka-aineista valmistettua lastenruokaa. Tulevan kesän lounaat sisältävät viime vuotta enemmän vaihtelua ja monipuolisia makuja.

Ravintoloiden sulku ja yli vuoden kestänyt etätyökulttuuri on estänyt myös yrityskohtaamisia, joita tänä aikana kovasti jo kaivataan. Paikallista elinkeinoelämää ravitseva Shift Business Festivaali järjestää terassialueella liikelounaita ja after work -tilaisuuksia työporukoille nyt, kun yhteisistä turvallisista kohtaamista saattaa olla jo yli vuosi aikaa. Shift pystyttää alueelle myös viihtyisän kohtaamiskeskuksen, jossa nostetaan esille ruokateknologian murroksen ja kestävän kehityksen teemoja.

Yhteistyötä tehdään myös Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, kun kesä–heinäkuun ajan joka torstaiaamu terassialueella järjestetään Papin aamukahvit terassilla -kahvittelusarja.

Lähimatkailun menovinkki – kesäpäivä Turussa

Suomen Pariisiksikin kutsuttu Turku on lähimatkailukohteena mielenkiintoinen ja eloisa. Kaupungista löytyy monia puolia niin turkulaisille ja kaupungissa usein vierailleille kuin myös uusille matkailijoille. Turun laadukas ravintolamaailma, Ruissalon sekä lähialueen ainutlaatuinen luonto ja elävä kaupunkikulttuuri viihdyttävät lomakohteena useammankin päivän ajan. Keskieurooppalaisessa tunnelmassa on mukava kävellä leppoisasti joen vartta ja kuvitella, millaista suomalainen seuraelämä olikaan täällä jo 1800-luvulla.

Turku on myös rento pysähdyspaikka reissulla kohti saaristoa ja Ahvenanmaata.

Tasokkaan terassiruokailun ja levähdyspaikan lisäksi Kirkkopuiston Terassi tuo menoa kesäpäiviin. Alueella nautitaan keskiviikkoisin maksuttomista jazz-konserteista, ja viikonloppua kohden paikalliset levynpyörittäjät luovat tanssitunnelmaa puistoon. Kesän aikana neljänä sunnuntaina järjestetään Design Sundays -marketit, josta voi tehdä design-löytöjä kiinnostavilta ja lupaavilta muotoiluosaajilta.

– Loppukesästä järjestetään lisäksi Turku Craft Beer Park -pienpanimotapahtuma, Viinipuisto-tapahtuma ja Turku Kaffe Fest, joissa kävijät voivat tutustua juomakulttuurin trendeihin ja vakisuosikkeihin, Pasanen avaa tapahtumakattausta.

Kirkkopuiston Terassilla tullaan järjestämään myös Turun kymmenvuotiskulttuurijuhlavuoden ohjelmasisältöjä, ja siksi kulttuuri ja taide ovat näkyvästi mukana yhteisterassilla. Kulttuurialan tekijöitä vinkataankin ottamaan yhteyttä joko Kirkkopuiston Terassiin tai Turun kulttuurijuhlavuoden järjestäjiin.

Tapahtumat Kirkkopuiston Terassilla

- Joka keskiviikko maksuton jazz-konsertti Cathedral Park Jazz

- Joka torstai paikalliset DJ’t soittavat musiikkia Puisto-Discossa

- Papin aamukahvit Kirkkopuiston Terassilla joka torstai 10-11.30 kesä–heinäkuussa 3.6. alkaen

- Terassiviljelypäivä 1.6.

- Design Sundays -marketit 6.6., 20.6., 18.7. ja 1.8.

- Turku Craft Beer Park 1–3.7.

- Viinipuisto 23–24.7.

Yhteisterassin ravintolat:

- Kesäkahvila Otava. Mukana koko kesäkauden.

- Kakola Brewing Company. Mukana koko kesäkauden.

- Viinibaari Vinho. Mukana koko kesäkauden.

- The Cow. Mukana koko kesäkauden.

- Wood & Fire Pizza. Mukana touko–heinäkuu.

-Taco Pico de Gallo. Mukana touko–heinäkuu.

- Yum Bao. Mukana touko–heinäkuu.

- Tiirikkala Turn Up. Mukana heinä–elokuu.

- Kuori. Mukana heinä–elokuu.

- Karu Izakaya. Mukana heinä–elokuu.