Turun yliopiston päärakennuksen peruskorjaus päätökseen

Turun yliopiston päärakennus valmistui kahden vuoden peruskorjauksen jälkeen. Satavuotisjuhliaan viettävän Turun yliopiston johto ja yhteiset palvelut muuttavat modernisoituihin, muuntojoustaviin tiloihin kesällä.

Turun yliopiston päärakennus luovutettiin tilaajalle, Suomen Yliopistokiinteistöille (SYK) tänään 29.4.2020 ilman virheitä ja puutteita. Arkkitehtuurisesti arvokas, kooltaan 5 300 m2 päärakennus on ollut peruskorjattavana elokuusta 2018 lähtien.

Luovutuksen yhteydessä projektinjohtourakoitsijalle, Rakennustoimisto Laamolle, luovutettiin SYKn myöntämä Hyvän rakentamisen kohde 2020 -kunniakirja. Rakennustöiden konsulttina työmaalla on toiminut A-Insinöörit.

Turun yliopiston johto ja yliopiston yhteiset palvelut muuttavat suunnitellussa aikataulussa valmistuneeseen rakennukseen kesän 2020 kuluessa.

“On hienoa, että yliopiston satavuotisjuhlavuonna saamme jälleen päärakennuksen käyttöön. Perinteisen rakennuksen modernisoidut tilat kannustavat varmasti uuden luomiseen”, tiloista vastaava yliopiston talousjohtaja Siru Helminen sanoo.

Tekniikka ja opetustilat uudistettu, upea keskusaula alkuperäisessä asussaan

Turun yliopiston päärakennus valmistui vuonna 1958. Rakennuksen saneerauksessa on seurattu yliopistomäen kampusalueen suunnitelleen arkkitehti Aarne Ervin alkuperäisiä suunnitelmia. Kampusympäristö kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Sisätilat on peruskorjattu ja modernisoitu rakennuksen historiallisia arvoja kunnioittaen tiiviissä yhteistyössä Museoviraston, yliopiston henkilökunnan ja rakennushankkeen osapuolten kanssa. Päärakennuksen ydin on koko rakennuksen läpäisevä keskusaula, jota valaisee ylhäältä epäsuora luonnonvalo. Keskusala ja mm. julkisivu on säilytetty ulkonäöltään alkuperäisinä.

”Tällaisia kohteita saa melko harvoin toteutettavakseen, rakennuksen merkittävyys ja historia on aivan omaa luokkaansa. On ollut erittäin miellyttävää ja kohteen onnistumisen kannalta tärkeää kokea rakennusliikkeen ja kaikkien projektin yhteistyökumppaneiden äärimmäisen hyvä yhteistyökyky ja ammattitaito”, kertoo SYKn rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä.

Peruskorjauksessa on modernisoitu opetustiloja ja tekniikkaa sekä uudistettu vanhat työympäristöt muuntojoustaviksi työtiloiksi.

”Peruskorjauksen valmistumisen myötä päärakennuksessa siirrytään uuteen toimistokulttuuriin, missä tilat muuntuvat toimintojen tarpeiden ja painopisteiden mukaan. Päärakennuksen saneeraushanke on hieno esimerkki siitä, miten arkkitehtuurisesti arvokkaita ympäristöjä voidaan muokata palvelemaan tämän päivän toiminnallisia tarpeita, kun tilaajalla, käyttäjillä ja suunnittelijoilla on yhteinen tahto hakea uutta,” rakennuttajakonsultti Markku Könnö A-Insinööreistä sanoo.

Päärakennuksen peruskorjauksen budjetti on noin 12 miljoonaa euroa. Rakennukselle haetaan BREEAM ympäristöluokitusta arvosanalla BREEAM Very Good.

Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuoteen liittyen keskusaukiolla on kunnostettu ulkoalueita, muun muassa valaistusta, penkkejä sekä nurmi- ja istutusalueita. Keväällä alueella uusitaan kasvualustoja ja istutetaan puita, pensaita ja perennoja sekä kunnostetaan keskusaukiolla sijaitseva Väinö Aaltosen suunnittelema Genius ohjaa nuoruutta -suihkukaivoveistos ja suihkuallas.