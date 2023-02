Turvaa osaltasi pelastustyöntekijöiden turvallisuus tiealueella!

112-päivää vietetään 11.helmikuuta 2023. 112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. Kaakkois-Suomen liikenne-turvallisuustyöryhmässä on noussut esiin huoli pelastustyöntekijöiden turvallisuudesta onnettomuus-paikoilla; läheltä piti -tilanteiden määrä on huolestuttavassa kasvussa.

Pelastustyöntekijät ovat valmiudessa auttamaan ja pelastamaan ihmishenkiä ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Vuosittain turvallisuusviranomaiset, kuten pelastuslaitos ja poliisi, ovat mukana yli 15 000 tieliikenneonnettomuudessa. Yksistään Kaakkois-Suomen alueella erilaisia pelastustehtäviä on vuosittain noin tuhatkunta eli keskimäärin muutama päivässä. Poikkeustilanne vaatii kaikilta tarkkaavaisuutta Usein onnettomuuspaikka sijaitsee tiealueella ja aiheuttaa häiriötilanteen muulle liikenteelle. Onnettomuuspaikkojen ohi ajavista ajoneuvoista on tullut vuosi vuodelta yhä suurempi turvallisuusriski pelastushenkilökunnalle. "Läheltä piti -tilanteita, joissa pelastajat tai poliisit ovat olleet vähällä jäädä ohi ajavan auton alle on koko ajan enenevässä määrin", kertoo paloinsinööri Tiia Renlund Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Hiljennä vauhtia – älä kuvaa Pelastajille vaaraa aiheuttavat liian kovaa onnettomuuspaikkojen ohi ajavat kuljettajat sekä kuljettajat, jotka ottavat älypuhelimillaan valokuvia tai videota onnettomuuspaikasta ja uhreista. Vaara muodostuu huomion keskittymisestä kuvaamiseen onnettomuuspaikan turvallisen ohittamisen sijaan. Onnettomuuspaikalla kuvaaminen on myös hyvin epäkunnioittavaa onnettomuuden uhreja ja heidän omaisiaan kohtaan. Huoli työturvallisuudesta "Aihe herättää paljon keskustelua ja huolta pelastushenkilökunnan kesken, eikä tilanne ole missään nimessä hyväksyttävä", kertoo turvallisuuskouluttaja Jani Jääskeläinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Onnettomuuksilta on kuitenkin toistaiseksi vältytty pelastushenkilökunnan oman valppauden ansiosta. Toisaalta tämä vie pelastajan huomion varsinaisesta pelastustehtävästä. Pelastuslaitos onkin ottanut käyttöön uusia keinoja työturvallisuuden varmistamiseksi, kuten lisäyksiköiden käyttö ja pelastusajoneuvojen sijoittelu onnettomuuspaikan suojaamiseksi. Muista ainakin nämä Jos saavut ensimmäisenä onnettomuuspaikalle: Pysäköi ajoneuvosi tien reunaan turvalliseen paikkaan. Kytke heti hätävilkut.

Varmista oma turvallisuutesi. Onko turvallista nousta autosta? Jos on – tee itsesi näkyväksi. Pue heijastinliivi ja käytä pimeällä lamppua.

Tee tilannearvio ja pyri selvittämään, mitä on tapahtunut. Selvitä, onko loukkaantuneita, ja arvioi avun tarve.

Tee hätäilmoitus numeroon 112. Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä. Käytä hätävilkkuja ja vie varoituskolmio 100–150 metrin päähän onnettomuuspaikasta.



Jos pelastushenkilökunta on jo paikalla: Ohita onnettomuuspaikka riittävän alhaisella nopeudella.

Unohda kuvaaminen ja jätä pelastajille työrauha.

