Turvakotien asiakasmäärä jatkoi kasvuaan viime vuonna – moni asiakas on kokenut väkivaltaa pitkään

Turvakodit vastaanottivat viime vuonna yhteensä 5 354 asiakasta, joista lapsia oli vajaa puolet. Turvakotien asiakasmäärä on kasvanut 75 prosenttia vuodesta 2015, jolloin turvakotilaki astui voimaan ja turvakotipalvelut muuttuivat valtion rahoittamiksi.

Keskeisin tekijä asiakasmäärän kasvussa on THL:n asiantuntijan mukaan palvelun parantunut saavutettavuus.

”Asiakasmäärä kasvoi 2019 kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuodesta 2015 lähtien asiakasmäärä on kasvanut joka vuosi. Kasvua selittää ainakin se, että palvelu on entistä useamman saatavilla, kun turvakotien verkostoa on laajennettu ja turvakotipaikkojen kokonaismäärä on siten noussut,”, toteaa turvakotipalveluista vastaava THL:n kehittämispäällikkö Joonas Peltonen.

Turvakotijaksojen kestoissa on suuria eroja. Asiakkaat olivat turvakodissa viime vuonna keskimäärin 17 vuorokautta. Asumusvuorokausia kertyi koko turvakotiverkostossa yhteensä yli 92 000.

”Jakson pituus määrittyy aina asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella. Asiakkaista hieman yli puolet oli turvakodissa ensimmäistä kertaa”, Peltonen kuvailee.

Väkivalta on harvoin uusi ilmiö asiakkaan elämässä

Turvakotitilastosta ilmenee, että suurin osa asiakkaista on kokenut väkivaltaa kauan.

”Vuosittain muutama sata asiakasta ilmoittaa väkivallan olleen läsnä elämässä alle kuukauden ennen turvakotiin hakeutumista. Viime vuonna asiakkaista noin 700 ilmoitti väkivallan kestäneen peräti yli viisi vuotta”, Peltonen kertoo.

Valtaosa turvakotien aikuisista asiakkaista on naisia. Miehiä turvakodeissa oli viime vuonna asiakkaina yhteensä 208. Iältään aikuiset olivat yleisimmin 25-44-vuotiaita. Lapset sen sijaan olivat yleisimmin alle nelivuotiaita.

Turvakotiverkostoa kasvatetaan yhä

Viime vuonna turvakotiverkostoon kuului kaikkiaan 28 turvakotia. Yksi uusi turvakoti on jo tänä vuonna avattu Keravalle.

THL avaa 8.6.2020 haun uusille turvakodeille ja harvaan asutuille aluille tarkoitetuille etäturvakodeille. Turvakotiverkostoa kasvatetaan samoista lähtökohdista kuin aiemmin. Verkostoa halutaan ensisijaisesti vahvistaa alueilla, joilta palvelut puuttuvat kokonaan sekä alueilla, joissa palvelua ei ole tarpeeseen ja asukasmäärään suhteutettuna hyvin saatavilla.

”Vaikka turvakotien määrää on pystytty viime vuosina lisäämään huomattavasti, emme ole vielä siinä tilanteessa, että meillä olisi tarpeeseen nähden riittävästi helposti saavutettavia turvakoteja. Turvakotiverkoston kapasiteettia tullaan edelleen kasvattamaan”, Peltonen sanoo.

Lisätietoja

Lue lisää Turvakotipalvelut 2019 –raportista

THL

Joonas Peltonen

kehittämispäällikkö

puh. 029 524 7947

etunimi.sukunimi@thl.fi