Turvallinen Helsinki -sivusto esittelee pelastuslaitoksen palveluita

Haluamme, että Helsinki on meille kaikille turvallinen paikka asua, liikkua, työskennellä, opiskella ja viettää vapaa-aikaa. Meidän tehtävämme pelastuslaitoksella on lisätä helsinkiläisten kykyä ja taitoa toimia turvallisesti. Mutta miten me sen teemme?

Tarjoamme monenlaisia paloturvallisuuteen ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyviä palveluita. Osoitteessa turvallinenhelsinki.fi pääset tutustumaan tarkemmin siihen tehtäväkenttään, josta onnettomuuksien ehkäisyn palvelumme koostuvat. Käy tutustumassa palveluihimme, joiden avulla teemme Helsingistä turvallisen – yhdessä Sinun kanssasi.

