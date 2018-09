Turvallisesti työmaan läheisyydessä – vinkit työmaan lähellä liikkumiseen

Destian työmaat ovat tuttu näky ympäri Suomen. Työmaiden väliaikaisilla kiertoreiteillä pyritään varmistamaan autoilijoiden, pyöräilijöiden ja kävelijöiden turvallisuus.

Destia toteuttaa vuosittain yli tuhat infraprojektia, joiden jokaisen tavoitteena on sujuvampi ja turvallisempi liikkuminen. Urakointi vilkkaasti liikennöityjen reittien yhteydessä vaatii usein liikenteen väliaikaisjärjestelyjä. Muutokset liikennejärjestelyihin tehdään tarkasti suunnitellen ja huolehtien jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden sekä työmaan työntekijöiden turvallisuudesta.

– Ammattilaisina henkilöstömme on koulutettu huomioimaan työmaa-alueen riskit, mutta tavalliselle jalankulkijalle tai pyöräilijälle työkoneiden seassa, keskeneräisellä alueella liikkuminen voi olla vaarallista. Vaikka pyrimme välttämään liikenteen kiertoreitit ja hidasteet, ei se aina onnistu. On kuitenkin hyvä muistaa, että työmaa on väliaikainen hidaste. Lopputulos sujuvoittaa ja lisää liikenteen turvallisuutta, toteaa Destian turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Janne Pekkarinen.

Vinkit työmaan läheisyyteen

Hidasta vauhtia. Olit liikenteessä jalan, pyörällä tai autolla hidasta aina vauhtia työmaan läheisyydessä. Pari minuuttia lisää matkaan varmistaa, että pääset perille turvallisesti. Seuraa opasteita. Kaikilla kylteillä on tärkeä rooli, ja ne on hyvä huomioida. Yksi kylteistä kertoo mm. sen kuka toimii urakoitsijana ja vastaa liikennejärjestelyistä. Halutessasi antaa palautetta, voit olla suoraan urakoitsijaan yhteydessä. Ole tarkkaavainen. Helppo henkivakuutus on pitää silmät auki ja keskittyä siihen, mitä on tekemässä, etenkin maaston ollessa vaihteleva ja työkoneiden ollessa lähellä.

Työmaasuunnittelulla turvallinen reitti

Pääsääntönä työmaasuunnittelussa on aina liikenteen haitan minimointi turvallisuudesta tinkimättä.

– Alueen tulee olla turvallinen ja aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia ihmisten liikkumiseen. Mahdolliseksi kiertoreitiksi valitaan se, mikä on helpoin ja turvallisin reitti järjestää sekä ihmisten noudattaa. Pyrimme siihen, että kiertoreitti ei pidennä matkaa merkittävästi, mutta aina lyhyttä ja helppoa kiertoreittiä ei voida toteuttaa. Väliaikaisreittejä joudutaan myös tarkastamaan ja muuttamaan. Kannattaa aina olla tarkkana työmaan läheisyydessä, koska turvallinen reitti on voinut muuttua viime viikosta, sanoo Pekkarinen.

Vilkkaasti liikennöityjen alueiden väliaikaisia liikennejärjestelyitä suunniteltaessa pyritään huomioimaan alueen käyttäjien mielipiteet.

Destia kutsui Pyöräliiton puheenjohtajan Otso Kivekkään keskustelemaan, miten pyöräilijät on huomioitu Kehä 1:n siltatyömaan väliaikaisissa liikennejärjestelyissä.

– Palautetta saa ja kannattaa antaa. Esimerkiksi tämän tapaamisen oppina huomioimme jatkossa paremmin valaistuksen jatkumon kevyen liikenteen reittien suunnittelussa. Otso toi esiin voimakkaan kontrastin tultaessa valoisasta pimeään sillan alle, jolloin näköaistilla menee hetki tottua, kertoo Pekkarinen.

Katso video Otso Kivekkään ja Janne Pekkarisen tapaamisesta Kehä 1:n siltatyömaalla.

Lisätietoja: turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Janne Pekkarinen, p. 040 556 4176, janne.pekkarinen@destia.fi ja viestintäpäällikkö Johanna Otranen, p. 040 641 5810, johanna.otranen@destia.fi