Turvallista ja aktiivista koulumatkaa (Pohjois-Karjala)

Keski-Karjalan kouluissa on kuluneen vuoden aikana kiinnitetty huomiota koulujen saattoliikenteeseen. Koulumatkakyselyn mukaan noin 15 % oppilaista kulkee kouluun vanhemman tai muun aikuisen autokyydillä. Autokyyteihin liittyviä saattoliikennepaikkoja on kehitetty turvallisemmaksi ja toimivammiksi pienin muutostöin tai kokonaan siirtämällä saattoliikenteen paikkaa. Samalla on kehitetty toimintatapoja ja materiaaleja, joilla oppilaille ja heidän vanhemmilleen voidaan viestiä kävelyn ja pyöräilyn hyödyistä.

Arkiliikkuminen tukee oppimista Koulumatkalla saatava liikunta voi muodostaa merkittävän osan lasten ja nuorten päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta. Tutkimusten mukaan koulupäivien aikainen liikunta ja hyvä kestävyyskunto ovat yhteydessä hyvään koulumenestykseen. Kävelemällä tai pyöräilemällä kouluun ja harrastuksiin koululaisen kunto kohenee ja keskittyminen paranee. Koulumatka on myös hyvä paikka kehittää itsenäisen liikkumisen taitoja. Osa oppilaista asuu niin kaukana koulusta, että heille tarjotaan maksuton koulukuljetus. Joillakin alueilla liikenneolosuhteet voivat olla haastavia erityisesti pienemmille koululaisille kulkea koulumatkaa omin voimin. Tällöin kannattaa miettiä voisiko itsenäiseen liikkumiseen kannustaa jättämällä lapsen hiukan kauemmas koulusta. Autoliikenteen väheneminen koulun läheisyydestä lisää kaikkien mahdollisuuksia turvalliseen ja viihtyisään koulumatkaan. Koululaisten saattoliikenteen minimointi Keski-Karjalan alueella 2020—2021-hanke Koululaisten saattoliikenteen minimointi Keski-Karjalan alueella -hanke toteutettiin 30.3.2020—15.06.2021. Hankkeen tilaajia toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Kiteen kaupunki, Tohmajärven kunta ja Rääkkylän kunta. Konsulttina työssä toimi rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Oy.

