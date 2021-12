Turvapaikanhakijoita suljettu laittomiin oloihin EU:n rahoittamilla leireillä Kreikassa

Kreikan viranomaiset ovat sulkeneet noin 100 turvapaikanhakijaa uudelle EU-rahoitteiselle pakolaisleirille. Taustalla on Amnestyn tietojen mukaan Kreikan maahanmuuttoministerin toistaiseksi julkaisematon päätös.

Maahanmuuttoministerin päätöksessä linjataan, että 17. marraskuuta alkaen henkilöt, joilla ei ole hallituksen myöntämää henkilöllisyyskorttia, eli toisin sanoen todistusta turvapaikanhausta, eivät pääse poistumaan pakolaisleiriltä. Kielto on voimassa määrittelemättömän ajan. Päätös koskee henkilöitä, joiden henkilöllisyyskortti on otettu pois kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen, tai vasta leirille saapuneita ihmisiä, jotka eivät ole vielä saaneet korttia.

Leirillä on kaikkiaan noin 450 ihmistä, joista viimeisen kahden viikon ajan arviolta 100 henkilöä on estetty poistumasta vankilaa muistuttavista oloista, mikä loukkaa heidän oikeuttaan vapaaseen liikkumiseen. Päätöksen myötä perheet ja yksittäiset henkilöt eivät voi poistua leiriltä päivittäisiä askareita toimittaakseen, vieraillakseen kaupungilla tai osallistuakseen oppitunneille tai muuhun yhteisölliseen toimintaan.

Leiri on EU-rahoitteinen “suljettu tarkan valvonnan keskus”, joka sijaitsee syrjäisellä alueella noin kuuden kilometrin päässä yhdestä saaren suurimmista kaupungeista Vathista. Leirille mahtuu peräti 3000 ihmistä ja siellä on tiukat eristämis- ja valvontajärjestelmät, joihin kuuluu muun massa metallinen piikkilanka-aita, valvontakameroita läpi alueen sekä poliisien ja vartijoiden ympärivuorokautinen läsnäolo. Leirin asukkaat saavat poistua leiriltä vain aamu- ja iltakahdeksan välillä, ja tällöinkin heidän on kuljettava turvallisuustarkastuksen läpi.

Amnesty International on ilmaissut toistuvasti huolensa siitä, että Kreikka korvaa avoimia leirejä “suljetuilla tarkasti valvotuilla keskuksilla”, ja siitä miten tämä politiikka voidaan sovittaa yhteen vapaudenriistoa koskevien ihmisoikeusnormien kanssa.

Kansainvälisen oikeuden ja EU-säännösten mukaan turvapaikanhakijoiden sulkeminen säilöön tulee olla viimesijainen keino, ja sitä tulee edeltää kunkin hakijan henkilökohtaisen tilanteen tarkka arviointi. Säilöönottoajan on oltava mahdollisimman lyhyt, säilöönoton edellytykset ja menettely on oltava laissa määritelty ja säilöön otetulla on oltava mahdollisuus valittaa päätöksestä.