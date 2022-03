Turvetuotantokoneiden romutustuki herättänyt runsaasti kiinnostusta

Tukea varten on varattu valtion talousarvioihin yhteensä 29 110 000 euron suuruinen siirtomääräraha. Tuki on ehtinyt herättää runsaasti kiinnostusta turvetuotannosta luopuvien yritysten keskuudessa. 17.3.2022 romutustukihakemuksia oli saapunut käsittelyyn 301 kpl, haettu tuki on yhteensä noin 22,2 milj. euroa.

Rajallinen määräraha merkitsee romutustuen haun sulkeutumista, kun haettu euromäärä saavuttaa käytettävissä olevan summan. Hakijoita kehotetaankin seuraamaan ELY-keskuksen verkkosivuja, onko romutustukeen varattua määrärahaa vielä jäljellä. Hakemusten lukumäärä ja haettu euromäärä päivitetään verkkosivuille joka arkipäivä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, edellyttäen että hakemuksesta löytyy tuen myöntämisen edellytyksenä oleva romutustodistus ja lisäksi mahdolliset koneiden hankinta-ajankohdan osoittavat dokumentit.

Ennen käytännön toimiin ryhtymistä kannattaa turvekoneita omistavan hakijan tutustua romutuspalkkion ehtoihin ELY-keskuksen verkkosivuilla. Esimerkiksi koneet on romutettava ennen tuen hakemista ympäristöluvan omaavassa romutusalan yrityksessä, ja hakemuksen pakollinen liite on romuttajan romutushetkellä allekirjoittama romutustodistus. Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että valtion talousarviossa on tuen maksamista varten varattua määrärahaa vielä käytettävissä.

Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024 on hyväksytty valtioneuvoston käsittelyssä 27.1.2022, ja tukea on voinut hakea 8.2.2022 alkaen. Hakemusten käsittelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hakeminen tapahtuu aluehallinnon asiointipalvelussa.