Tuska 2021 ensimmäiset bändit julkistettu

Ensi kesänä Tuskassa nähdään muun muassa Korn, Devin Townsend, Bodom After Midnight, Insomnium, Mokoma, Beast In Black, Eluveitie, Jinjer, Lost Society ja monta muuta rytmiryhmää.

Helsingin Suvilahdessa 2.–4.7.2021 järjestettävä Tuska-festivaali avasi pelin kesän 2021 osalta julkistamalla ensimmäiset artistit. Samalla myyntiin tulivat kolmen päivän liput.

Yhtenä Tuska 2021 -pääesiintyjistä nähdään tämänkin vuoden esiintyjäkatraaseen kuulunut uusmetallijätti Korn, jonka kiertueaikatauluihin Tuska saatiin onneksi sopimaan. Tuskan lisäksi Korn nähdään Seinäjoen Provinssissa.

Suvilahdessa nähdään myös progemetallin mestari Devin Townsend, joka tuo Tuskaan harvinaisen By Request -erikoiskeikkansa. Muita ensi vuodelle vahvistuneita yhtyeitä ovat Alexi Laihon uusiutunut rykmentti Bodom After Midnight, tunnelmallinen Insomnium, ikinuori Mokoma, klassikkohevijyrä Beast In Black, folklegenda Eluveitie, kovassa nosteessa oleva ukrainalainen Jinjer, uskomattoman uuden ”No Absolution” -albumin julkaissut Lost Society, sarjisbändi Belzebubs, amerikkalainen stoner-ryhmä High On Fire, ranskalainen dark synth -ihme Perturbator, mystinen Oranssi Pazuzu, tähtisikermä Vltimas sekä moninaista black metallia tulkitseva Gaahls Wyrd. Lisää artisteja julkaistaan myöhemmin.

Neuvottelut ovat edelleen kesken useiden kesän 2020 artistien kanssa, ja toivottavasti täksi kesäksi kiinnitettyjä bändejä päästään julkistamaan lisää myös vuoden 2021 ohjelmistoon.

Tähän mennessä vahvistuneet Tuska 2021 esiintyjät:

Korn, Devin Townsend, Bodom After Midnight, Insomnium, Mokoma, Beast In Black, Eluveitie, Jinjer, Lost Society, Belzebubs, High On Fire, Perturbator, Oranssi Pazuzu, Vltimas, Gaahls Wyrd

Pyrimme kertomaan artistien esiintymispäivät mahdollisimman pian.

Kolmen päivän liput ovat nyt myynnissä Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.

Kolmen päivän liput alk. 159,00€

Muistathan, että vuoden 2020 Tuska-festivaalille ostetut liput kelpaavat sellaisenaan vuoden 2021 Tuskaan tai ne voi halutessaan palauttaa ostopaikkaan 31.8.2020 mennessä ja saada rahat takaisin lippukaupan palvelumaksua lukuun ottamatta.

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 2.–4.7.2021

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival